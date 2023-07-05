Армия Израиля заявила о воздушных ударах по блокированной Газе. По израильской версии, это стало ответом на ракеты, запущенные из палестинского анклава.

«В ответ на ракетную атаку сегодня вечером [в среду — прим.] израильские ВС в настоящее время наносят удары по Газе», — заявили в израильской армии.

В результате атаки, по словам источника в палестинской службе безопасности, был поражен военный объект ХАМАС в северной части Газы, однако значительный ущерб причинен не был.

Ранее Израиль заявил о перехвате пяти ракет из сектора Газа. Еврейское государство обычно отвечает на такие обстрелы воздушными ударами.

События произошли после того, как израильские военные во вторник вечером заявили, что выводят войска из города Дженин на оккупированном Западном берегу. Таким образом, подходит к концу интенсивный двухдневный рейд, в результате которого погибли по меньшей мере 13 палестинцев, еще более 100 человек получили ранения. Кроме того, тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома, а обстрелы нанесли значительные ущерб инфраструктуре.

Убит один израильский солдат

Израильский рейд в Дженин, где находится лагерь беженцев, начался рано утром в понедельник с одобрения ультраправого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В операции были задействованы сотни военнослужащих, а также беспилотники и армейские бульдозеры, которые разворошили улицы.

В нынешнем году в результате насилия, обусловленного оккупацией Израилем палестинских территорий, погибли по меньшей мере 200 палестинцев, 26 израильтян, один украинец и один итальянец.

Анклав Газы

2,3 миллиона жителей Газы живут в условиях жесткой израильской блокады с суши, моря и воздуха, что, по словам критиков, говорит о применении принципа коллективной ответственности.

Израиль оккупировал Западный берег, включая Восточный Иерусалим и Газу, во время Арабо-израильской войны 1967 года. В 1980 году он аннексировал всю территорию Восточного Иерусалима.

Палестина рассматривает Газу, как часть своей страны, столица которой должна находиться в Восточном Иерусалиме.

Согласно международному праву, Западный берег и Восточный Иерусалим являются оккупированными территориями, и любая деятельность по строительству еврейских поселений на этой земле является незаконной.

Палестинцы обвиняют Израиль в проведении агрессивной кампании по «иудаизации» исторического города путем стирания его палестинской арабской и исламской идентичности и изгнания палестинских жителей. Почти 700 000 незаконных израильских поселенцев живут в более чем 130 поселениях, разбросанных по оккупированному Западному берегу, наряду с почти тремя миллионами палестинцев, живущих в условиях израильской военной оккупации. Нетаньяху пообещал «укрепить поселения», но не выразил заинтересованности в возобновлении мирных переговоров, которые зашли в тупик с 2014 года.