События 24 июня, когда вооруженные отряды ЧВК «Вагнер» бросили вызов Минобороны России и буквально за сутки перешли на нелегальное положение, стали серьезным потрясением не только для Москвы. Как известно, структуры Евгения Пригожина еще задолго до войны в Украине получили серьезное влияние за рубежом — в тех странах, где Россия не хотела бы афишировать свое присутствие. При этом руководители этих государств однозначно воспринимали ЧВК «Вагнер» как эмиссаров из Москвы.

Это, в частности, легко понять из высказывания советника президента ЦАР Фиделя Гуанджики. «Россия дала нам «Вагнер», а остальное не ваше дело, — цитирует чиновника The New York Times. — Если вместо «Вагнера» они пришлют «Бетховена» или «Моцарта» — без разницы, мы примем и их».

Правда, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT пока что отказался прояснить будущее российской ЧВК в Африке. Вместо этого он предпочел говорить о маленьком российском контингенте в ЦАР, который находится там официально и преподносился как единственная российская сила в стране.

«Банги и Бамако обращались в ЧВК «Вагнер» с просьбой обеспечить безопасность их властей. Помимо отношений с этой ЧВК правительства ЦАР и Мали имеют официальные контакты с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа будет продолжена», — заявил Лавров, не уточнив, будет ли продолжена работа только официального военного контингента или ЧВК тоже.

В том же интервью он заверил, что сообщения западных СМИ о панике, охватившей элиты некоторых африканских стран после мятежа Пригожина, — не более чем пропаганда. «Настоятельно рекомендую учитывать, на кого они работают и насколько ничтожно для них быть носителями фактов по сравнению с желанием выслужиться перед своим руководством и теми, кто определяет идеологию и практические действия коллективного Запада, — сказал Лавров. — Насчет того, кто и по поводу чего паникует. Не увидел какой-то паники и каких-либо изменений в отношениях африканских стран с Российской Федерацией. Наоборот, я получил несколько звонков солидарности, в том числе от многих моих африканских друзей. Исходим из того, что никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения между Россией и нашими африканскими партнерами».

В российских и западных СМИ появлялась информация о деятельности ЧВК «Вагнера» в целом ряде стран Африки. Кроме Мали и ЦАР, это также Ливия, Судан, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер и Чад. Как полагает источник BBC в ООН, оставшись без поддержки кураторов в Москве, эти люди «начнут искать себе занятия по своему роду деятельности, что может представлять серьезную угрозу для стран, отягощенных нестабильностью, гражданскими войнами и мятежами».

Газета The New York Times, в свою очередь, поговорила с Джоном Лехнером, исследователем, специалистом по Африке, который в настоящее время пишет книгу о ЧВК «Вагнера». По его мнению, Кремлю будет очень непросто заменить наемников в Африке на каких-то других, более лояльных людей. «Они знают людей на земле, у них есть институциональные знания и секреты. Кремлю будет непросто заменить этих парней и ожидать, что все останется как прежде», — заявил эксперт.

Чтобы убедить всех, что ситуация с ЧВК «Вагнера» не повлияет на продвижение российских интересов в Африке, в Москве активизировали подготовку к саммиту Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. «Повестка дня саммита дополняется новыми интересными пунктами, о которых будет скоро объявлено. Уверен, что всем будет познавательно ознакомиться с этими мероприятиями», — пытался заинтриговать зрителей телеканала RT Сергей Лавров.

По всей видимости, в этом же ряду стоит и стажировка для африканских журналистов, которую запустили сразу несколько государственных организаций, специализирующихся на «мягкой силе»: Фонд Горчакова, «Россия Сегодня», TV BRICS и Россотрудничество. Известно, что Евгений Пригожин за годы негласной работы на Кремль успел обзавестись медиаресурсами не только в России (речь о группе «Патриот», которая теперь ликвидирована), но и в африканских странах. Разделить государственные интересы и личные проекты Пригожина в Африке непросто — за годы работы они довольно тесно переплелись между собой, однако Москва будет так или иначе это делать — и, скорее всего, самый вероятный сценарий: переход и информационных активов, и услуг ЧВК под государственный контроль «единым пакетом», заключает в комментарии TRT на русском эксперт Российского совета по международным отношениям Кирилл Семенов.