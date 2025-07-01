В ночь на 1 июля в оккупированных Россией Донецке и Луганске прогремели мощные взрывы, вызвавшие пожары и разрушения. Удары были нанесены по объектам военной инфраструктуры, в том числе с использованием британских крылатых ракет Storm Shadow, утверждают российские и украинские телеграм-каналы.

Очевидцы также сообщали о взрывах в районе металлургического завода в Донецке. Представители Украины уточнили, что удары пришлись по штабу 8-й общевойсковой армии РФ, расположенному в здании бывшего Института цветных металлов. Канал Supernova+ утверждает, что «здание пробито до подвала», а потери среди российских военных оцениваются как значительные.

В установленной РФ администрации Донецка сообщили о гибели одной женщины и ранениях у двух человек, включая подростка. Повреждены торговые павильоны, аптека, универмаг, поликлиника, котельные, жилые дома. Обстрел также затронул Горловку, где был поврежден банк, есть один пострадавший. Всего, по словам главы «ДНР» Дениса Пушилина, зафиксировано 26 ударов ракетами, дронами и артиллерией.

Параллельно произошли атаки в Луганске: по данным ТАСС, в ночь на 1 июля в город прилетело более 20 дронов. В нескольких районах вспыхнули пожары, а в Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске и Белокуракино был введен «режим осторожности». Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Российское Минобороны заявило, что за ту же ночь было сбито 60 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской областью и другими регионами, однако данные по «ДНР» и «ЛНР» не приводились.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал удары как «точную и интенсивную работу» по российским силам на временно оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что российские силы атаковали десять населенных пунктов Донецкой области, убив шестерых и ранив четверых мирных жителей.

Контекстом к ударам также стало заявление главы российской администрации Леонида Пасечника о «полной зачистке» Луганской области. По его словам, территория «ЛНР» теперь полностью под контролем России — это первая украинская область, которую Москва объявила полностью контролируемой с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Тем не менее в Киеве такие заявления назвали безосновательными и незаконными.