Кадры с саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине могли бы стать идеальной иллюстрацией для учебника дипломатии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди держит Владимира Путина за локоть, направляясь к лидеру Китая Си Цзиньпину. Камеры фиксируют объятия, рукопожатия, улыбки. Позже Моди опубликует в соцсетях фото, где они вместе сидят в бронированном российском лимузине Aurus, подписав: «Всегда рад встречаться с Путиным».
Эти кадры стали посланием всему миру: страны Глобального Юга не собираются отворачиваться от России, несмотря на западные санкции и давление.
Рукопожатия вместо санкций
Саммит ШОС стал демонстрацией того, как далеко разошлись интересы Запада и Глобального Юга. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества премьер Индии попозировал перед камерами с Владимиром Путиным. Также политики провели встречу, во время которой говорили, в частности о войне в Украине.
Индийский лидер не скрывал теплоты отношений с Москвой. Нарендра Моди на саммите в Тяньцзине пытался акцентировать на своей дружбе с Россией. Так, журналисты заметили, что перед началом мероприятия индийский премьер держал Путина за локоть, когда они подходили к лидеру Китая Си Цзиньпину.
Но символы — это лишь верхушка айсберга. Настоящая сила отношений проявилась в конкретных договоренностях между Россией и Китаем. В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай были подписаны 22 документа — меморандумы, протоколы, договоры и соглашения. Среди них — ключевое соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», который может сделать Россию крупнейшим поставщиком газа в Китай.
Трамп бьет тревогу
Демонстративное единство лидеров незападного мира не осталось незамеченным в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, задавшись вопросом, упомянет ли Си Цзиньпин в своей речи помощь США во Второй мировой войне.
Но особенно показательным стало его обращение к присутствующим на параде Путину и Ким Чен Ыну. Он иронично передал им «теплые пожелания, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов».
Раздражение американского президента понятно: стратегия изоляции России провалилась. Когда Запад обрушил жесткие санкции на Россию после ее незаконного вторжения в Украину в 2022 году, практически весь глобальный юг отказался участвовать в них. Попытки администрации Байдена привлечь страны Латинской Америки, Африки и Азии к жестким мерам против России дали лишь одного подписанта — Сингапур.
География против идеологии
Почему же Глобальный Юг упорно сопротивляется западному давлению? Причины кроются не только в экономических интересах, но и в глубинных геополитических расчетах.
Первый фактор — география. География имеет огромное значение в геополитике, и так получилось, что Россия расположена на крайнем севере Евразийского континента. Это означает, что страны Глобального Юга практически не имеют причин опасаться российской угрозы. Географическое разделение также означает, что Россия, в отличие от Китая, не имеет территориальных споров ни с одной из стран глобального юга.
Второй фактор — идеологическая нейтральность. В отличие от СССР, современная Россия не стремится экспортировать свою политическую систему. Москва больше не заинтересована в экспорте своей системы правления или господствующего кредо русского национализма в развивающийся мир — любые ее экспансионистские амбиции ограничены пограничными территориями.
Третий фактор — баланс сил. Для стран Глобального Юга идеальный сценарий — это мир с тремя великими державами вместо двух. Россия достаточно сильна, чтобы в определенной степени сдерживать претензии США и Китая на гегемонию, но недостаточно сильна, чтобы самой стать глобальным гегемоном.
Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и чисто прагматические интересы. Россия является крупнейшим игроком в сфере обороны и энергетики, и многие государства глобального юга являются крупными импортерами и того, и другого.
Россия остается крупнейшим поставщиком оружия для Индии, Алжира и Вьетнама. Индия и Китай — крупные импортеры российской нефти, а Бразилия во многом полагается на российские удобрения для поддержания своего массивного агробизнеса.
Моральный авторитет под вопросом
Но есть и более глубокие причины недоверия к Западу. Подавляющее большинство людей в странах южного побережья Средиземного моря, которые имеют географические и экономические связи с ЕС и более широким арабским миром, отвергают то, что они считают лицемерием и двойными стандартами международного порядка, основанного на правилах, столь любимого Западом.
Примеров такого лицемерия множество. Израиль постоянно захватывает палестинские территории, оккупированные после войны 1967 года. США, Великобритания и ЕС попустительствуют этому. Неспособность или нежелание Америки и Европы оказать давление на Израиль подрывало их моральный авторитет.
Потеря морального авторитета США ускорилась после политических просчетов, последовавших за 11 сентября, она усугубилась последствиями финансового кризиса 2008 года, который серьезно повредил мировой экономике.
Новые экономические реалии
Времена, когда Запад мог диктовать условия всему миру, уходят в прошлое. Экономика Китая составляет 15 трлн долларов, Индии — 3 трлн, а Бразилии — 2 трлн долларов. Во время Холодной войны западное эмбарго работало только потому, что его экономическая мощь позволяла странам-нарушителям иметь меньше торговых партнеров.
Сегодня ситуация кардинально изменилась. Беспрецедентные экономические санкции, введенные Западом против РФ, не привели к экономическому коллапсу России, потому что Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и другие страны Глобального Юга продолжали торговать с ней.
Украинский вызов
Для Украины эта реальность становится серьезным вызовом. Едва ли не самым большим камнем преткновения стала Резолюция Генеральной ассамблеи ООН ES/11-5 «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины» от 14 ноября 2022 года. Важную для Украины резолюцию поддержали лишь 94 страны. И только 44 из них – с Глобального Юга.
Более того, представители Глобального Юга действуют и закулисно в вопросе конфискации активов ЦБ РФ. И очень часто действуют именно в интересах России. Например, Саудовская Аравия намекнула представителям ЕС, что продаст европейские долговые обязательства, если G7 решит конфисковать активы Центробанка РФ.
Игра на долгосрочную перспективу
Ситуация, сложившаяся вокруг российско-украинского конфликта, демонстрирует глубинные изменения в мировом порядке. Для восходящих государств с растущими амбициями три великие державы предпочтительнее двух.
Страны Глобального Юга играют в долгосрочную игру, где ключевой задачей становится сохранение собственной автономии в условиях нарастающего соперничества сверхдержав. В этой игре Россия, даже ослабленная санкциями и войной, остается важным игроком — достаточно сильным, чтобы предоставить альтернативу американо-китайскому дуумвирату, но недостаточно могущественным, чтобы самой стать угрозой.
Саммит ШОС лишь подтвердил эту стратегию. Пока на Западе гадают, как заставить мир подчиниться санкционному режиму, незападные страны уже сделали свой выбор. Они выбрали многополярность против гегемонии, прагматизм против идеологии, собственные интересы против чужих ценностей.
И пока Запад не поймет эти новые правила игры, его влияние в мире будет только убывать, а Россия — несмотря на все проблемы — будет находить все новых союзников в лице тех, кто устал от лицемерного диктата извне.