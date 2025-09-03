Кадры с саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине могли бы стать идеальной иллюстрацией для учебника дипломатии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди держит Владимира Путина за локоть, направляясь к лидеру Китая Си Цзиньпину. Камеры фиксируют объятия, рукопожатия, улыбки. Позже Моди опубликует в соцсетях фото, где они вместе сидят в бронированном российском лимузине Aurus, подписав: «Всегда рад встречаться с Путиным».

Эти кадры стали посланием всему миру: страны Глобального Юга не собираются отворачиваться от России, несмотря на западные санкции и давление.

Рукопожатия вместо санкций

Саммит ШОС стал демонстрацией того, как далеко разошлись интересы Запада и Глобального Юга. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества премьер Индии попозировал перед камерами с Владимиром Путиным. Также политики провели встречу, во время которой говорили, в частности о войне в Украине.

Индийский лидер не скрывал теплоты отношений с Москвой. Нарендра Моди на саммите в Тяньцзине пытался акцентировать на своей дружбе с Россией. Так, журналисты заметили, что перед началом мероприятия индийский премьер держал Путина за локоть, когда они подходили к лидеру Китая Си Цзиньпину.

Но символы — это лишь верхушка айсберга. Настоящая сила отношений проявилась в конкретных договоренностях между Россией и Китаем. В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай были подписаны 22 документа — меморандумы, протоколы, договоры и соглашения. Среди них — ключевое соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», который может сделать Россию крупнейшим поставщиком газа в Китай.

Трамп бьет тревогу

Демонстративное единство лидеров незападного мира не осталось незамеченным в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, задавшись вопросом, упомянет ли Си Цзиньпин в своей речи помощь США во Второй мировой войне.

Но особенно показательным стало его обращение к присутствующим на параде Путину и Ким Чен Ыну. Он иронично передал им «теплые пожелания, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов».

Раздражение американского президента понятно: стратегия изоляции России провалилась. Когда Запад обрушил жесткие санкции на Россию после ее незаконного вторжения в Украину в 2022 году, практически весь глобальный юг отказался участвовать в них. Попытки администрации Байдена привлечь страны Латинской Америки, Африки и Азии к жестким мерам против России дали лишь одного подписанта — Сингапур.

География против идеологии

Почему же Глобальный Юг упорно сопротивляется западному давлению? Причины кроются не только в экономических интересах, но и в глубинных геополитических расчетах.

Первый фактор — география. География имеет огромное значение в геополитике, и так получилось, что Россия расположена на крайнем севере Евразийского континента. Это означает, что страны Глобального Юга практически не имеют причин опасаться российской угрозы. Географическое разделение также означает, что Россия, в отличие от Китая, не имеет территориальных споров ни с одной из стран глобального юга.

Второй фактор — идеологическая нейтральность. В отличие от СССР, современная Россия не стремится экспортировать свою политическую систему. Москва больше не заинтересована в экспорте своей системы правления или господствующего кредо русского национализма в развивающийся мир — любые ее экспансионистские амбиции ограничены пограничными территориями.

Третий фактор — баланс сил. Для стран Глобального Юга идеальный сценарий — это мир с тремя великими державами вместо двух. Россия достаточно сильна, чтобы в определенной степени сдерживать претензии США и Китая на гегемонию, но недостаточно сильна, чтобы самой стать глобальным гегемоном.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и чисто прагматические интересы. Россия является крупнейшим игроком в сфере обороны и энергетики, и многие государства глобального юга являются крупными импортерами и того, и другого.