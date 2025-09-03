Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу и ее союзников довести экономику России до истощения, утверждая, что только экономическое давление может проложить путь к миру в Украине.
Выступая на региональном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС, правящий блок в Германии), Мерц отверг недавние дипломатические усилия Дональда Трампа как неэффективные. Но основную вину за срыв переговоров канцлер возложил на Москву, отметив, что Россия выбрала путь эскалации вместо поиска компромисса.
«Все наши попытки за последние недели встретили лишь большую агрессию со стороны Москвы», — заявил Мерц, упомянув массированные обстрелы Киева в последние дни августа.
«Эта война не закончится, пока мы не убедимся, что Россия больше не может ее вести — по крайней мере по экономическим причинам, а возможно и по военным», — подчеркнул канцлер.
Мерц добавил, что, по его мнению, санкции остаются лучшим инструментом принуждения к миру. Он выступил за введение тарифов для стран, продолжающих торговлю с Москвой, и предупредил, что Европа должна закрыть лазейки, позволяющие России финансировать войну.
Его прямой посыл прозвучал на фоне подготовки Европейским союзом 19-го пакета санкций, после того как в июле цена на российскую нефть была снижена до $47,60 за баррель.
Канцлер также подчеркнул, что у него «нет оснований доверять» президенту РФ Владимиру Путину, отвергая идею, что только переговоры могут обеспечить мир. На прошлой неделе он пригрозил усилением санкций, если российский лидер откажется встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча до сих пор не назначена.
Кремль называет санкции незаконными и неэффективными, а пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что они «бумерангом бьют по Европе». Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в срыве переговоров, отметив, что якобы украинская сторона не готова идти на нормализацию отношений и не показывает готовность к компромиссу.