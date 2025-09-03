Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу и ее союзников довести экономику России до истощения, утверждая, что только экономическое давление может проложить путь к миру в Украине.

Выступая на региональном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС, правящий блок в Германии), Мерц отверг недавние дипломатические усилия Дональда Трампа как неэффективные. Но основную вину за срыв переговоров канцлер возложил на Москву, отметив, что Россия выбрала путь эскалации вместо поиска компромисса.

«Все наши попытки за последние недели встретили лишь большую агрессию со стороны Москвы», — заявил Мерц, упомянув массированные обстрелы Киева в последние дни августа.

«Эта война не закончится, пока мы не убедимся, что Россия больше не может ее вести — по крайней мере по экономическим причинам, а возможно и по военным», — подчеркнул канцлер.

Мерц добавил, что, по его мнению, санкции остаются лучшим инструментом принуждения к миру. Он выступил за введение тарифов для стран, продолжающих торговлю с Москвой, и предупредил, что Европа должна закрыть лазейки, позволяющие России финансировать войну.