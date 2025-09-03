Всеобщая мобилизация в Украине продолжится даже после возможного заключения перемирия с Россией. Об этом 2 сентября заявил полковник Павло Палица, заместитель руководителя Офиса президента Владимира Зеленского.

«Даже если завтра объявят прекращение огня, мобилизация не остановится», — подчеркнул военачальник. По его словам, армия должна сохранять готовность выполнять приоритетные задачи, а демобилизация сейчас невозможна.

Палица объяснил: заменить тех, кто служит с 2022 года, просто некем.

«Как бы мы этого ни хотели, мы не можем отпустить всех, кто с начала войны воюет в Силах обороны. Чтобы жизнь в остальной Украине оставалась такой, как сегодня, нужны новые люди, готовые встать на их место», — отметил Палица.

Чиновник подчеркнул, что государство не стремится превратить мобилизацию в «вечную службу». В ближайшее время Минобороны и Генштаб представят план, который определит темпы призыва, систему обновления резервов и меры по повышению эффективности армии. За последние четыре месяца, добавил Палица, в стране наблюдается стабильный рост числа мобилизованных. Он, однако, не стал уточнять цифры.