Всеобщая мобилизация в Украине продолжится даже после возможного заключения перемирия с Россией. Об этом 2 сентября заявил полковник Павло Палица, заместитель руководителя Офиса президента Владимира Зеленского.
«Даже если завтра объявят прекращение огня, мобилизация не остановится», — подчеркнул военачальник. По его словам, армия должна сохранять готовность выполнять приоритетные задачи, а демобилизация сейчас невозможна.
Палица объяснил: заменить тех, кто служит с 2022 года, просто некем.
«Как бы мы этого ни хотели, мы не можем отпустить всех, кто с начала войны воюет в Силах обороны. Чтобы жизнь в остальной Украине оставалась такой, как сегодня, нужны новые люди, готовые встать на их место», — отметил Палица.
Чиновник подчеркнул, что государство не стремится превратить мобилизацию в «вечную службу». В ближайшее время Минобороны и Генштаб представят план, который определит темпы призыва, систему обновления резервов и меры по повышению эффективности армии. За последние четыре месяца, добавил Палица, в стране наблюдается стабильный рост числа мобилизованных. Он, однако, не стал уточнять цифры.
При этом представитель Офиса президента Украины признал, что как офицеру ему «больно видеть» публикации в соцсетях, где одни украинцы воюют, а другие «живут как хотят». По его словам, общество должно понимать: защита страны требует равного участия и поддержки.
Палица напомнил, что лично прошел боевой путь, командовал 93-й механизированной бригадой «Холодный Яр» и участвовал в переговорах в США в 2024 году. Теперь он, по его словам, добивается системных шагов по улучшению условий службы, прозрачного учета и поддержки военных и их семей.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к безусловному прекращению огня с Россией. США поддержали идею. Но Москва отказалась, утверждая, что Запад использует паузу для усиления Киева. Недавно Дональд Трамп изменил позицию и заявил, что хочет добиться мирного соглашения без формального перемирия — несмотря на то, что Киев и европейские союзники настаивали на первичном прекращении огня, а уже потом предлагали сесть за стол переговоров.