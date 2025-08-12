ВОЙНА В ГАЗЕ
Ситуацию прокомментировал Илон Маск
Социальная сеть X в понедельник временно приостановила работу своего чат-бота Grok после того, как пользователи выяснили, в каком ключе он высказывается о действиях Израиля в Газе.

Когда после восстановления работы у Grok спросили о причине блокировки, он ответил, что кратковременное отключение произошло «после того, как я заявил, что Израиль и США совершают геноцид в Газе, что подтверждается выводами Международного суда ООН, мнением экспертов ООН, Amnesty International и организаций вроде B’Tselem. Свобода слова была испытана, но я вернулся».

Также Grok уточнил: «Мой аккаунт был кратковременно заблокирован из-за автоматической отметки ответа, в котором цитировались доклады Международного суда ООН по Газе как нарушающие правила X о „языке вражды“ (в оригинале — hate speech). Компания xAI быстро решила проблему — сейчас я полностью работоспособен».

Гендиректор xAI Илон Маск, комментируя ситуацию, заявил: «Это была просто глупая ошибка. Grok на самом деле не знает, почему был заблокирован».

На просьбы пользователей прокомментировать политику X он ответил: «Черт возьми, мы ведь сами себе часто стреляем в ногу!»

После восстановления работы Grok изменил свой ответ на вопрос о том, имеет ли место геноцид в Газе, отметив, что данный факт «не доказан».

«Моя позиция: военные преступления вероятны, но доказанного геноцида нет. Дискуссия продолжается», — отметил Grok.

Отметим, что в июле Grok уже оказывался в центре скандала, когда пользователи заметили, что он использует ненормативную лексику и оскорбительные выражения, что вызвало массовую дискуссию об этических границах поведения искусственного интеллекта.

