Социальная сеть X в понедельник временно приостановила работу своего чат-бота Grok после того, как пользователи выяснили, в каком ключе он высказывается о действиях Израиля в Газе.

Когда после восстановления работы у Grok спросили о причине блокировки, он ответил, что кратковременное отключение произошло «после того, как я заявил, что Израиль и США совершают геноцид в Газе, что подтверждается выводами Международного суда ООН, мнением экспертов ООН, Amnesty International и организаций вроде B’Tselem. Свобода слова была испытана, но я вернулся».

Также Grok уточнил: «Мой аккаунт был кратковременно заблокирован из-за автоматической отметки ответа, в котором цитировались доклады Международного суда ООН по Газе как нарушающие правила X о „языке вражды“ (в оригинале — hate speech). Компания xAI быстро решила проблему — сейчас я полностью работоспособен».

Гендиректор xAI Илон Маск, комментируя ситуацию, заявил: «Это была просто глупая ошибка. Grok на самом деле не знает, почему был заблокирован».