За последние 24 часа израильские обстрелы сектора Газа унесли жизни 100 человек. Еще 513 палестинцев получили ранения. Об этом сообщил Минздрав Газы.
С 7 октября 2023 года число погибших в результате атак израильской армии достигло 61 599 человек. Общее число раненых за этот период составило 154 088.
18 марта израильские силы нарушили договоренности о прекращении огня, заключенные с движением ХАМАС 19 января. После этого возобновились массированные удары по сектору Газа. С тех пор погибли 10 078 человек, 42 047 получили ранения.
С 27 мая израильские обстрелы затронули пункты распределения помощи, созданные при поддержке США и Израиля в рамках так называемого «Фонда гуманитарной помощи Газе». В результате атак на эти объекты погибли 1 838 палестинцев, еще 13 409 получили ранения.
За последние сутки от голода в Газе скончались еще пять человек, включая двух детей. С 7 октября от голода умерли 227 палестинцев, среди них 103 ребенка.
Переговоры о 60-дневном перемирии, предложенном США, сорвались в прошлом месяце. Посредники из Египта и Катара надеются их возобновить. Один арабский дипломат в беседе с Reuters отметил, что публичное продвижение Израилем плана наступления на город Газу может быть реальным намерением, но также может быть уловкой, чтобы надавить на ХАМАС.
Высокопоставленный представитель палестинского движения Басем Наим подтвердил, что группа по-прежнему хочет заключить соглашение, но не под давлением Тель-Авива.