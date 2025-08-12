За последние 24 часа израильские обстрелы сектора Газа унесли жизни 100 человек. Еще 513 палестинцев получили ранения. Об этом сообщил Минздрав Газы.

С 7 октября 2023 года число погибших в результате атак израильской армии достигло 61 599 человек. Общее число раненых за этот период составило 154 088.

18 марта израильские силы нарушили договоренности о прекращении огня, заключенные с движением ХАМАС 19 января. После этого возобновились массированные удары по сектору Газа. С тех пор погибли 10 078 человек, 42 047 получили ранения.

С 27 мая израильские обстрелы затронули пункты распределения помощи, созданные при поддержке США и Израиля в рамках так называемого «Фонда гуманитарной помощи Газе». В результате атак на эти объекты погибли 1 838 палестинцев, еще 13 409 получили ранения.

За последние сутки от голода в Газе скончались еще пять человек, включая двух детей. С 7 октября от голода умерли 227 палестинцев, среди них 103 ребенка.