Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением в связи с убийством шести журналистов в секторе Газа.

В заявлении подчеркивается, что Франция осуждает израильскую атаку, приведшую к гибели группы журналистов, выполнявших свою работу. Отмечается обеспокоенность «тяжелой ценой, которую заплатили журналисты в Газе».

С 7 октября 2023 года в результате израильских атак в секторе Газа погибли более 200 журналистов. Франция подтвердила приверженность свободе слова, свободе прессы и защите журналистов.

«Журналисты никогда не должны становиться мишенью. Они, как и другие гражданские лица, находятся под защитой международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.