Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением в связи с убийством шести журналистов в секторе Газа.
В заявлении подчеркивается, что Франция осуждает израильскую атаку, приведшую к гибели группы журналистов, выполнявших свою работу. Отмечается обеспокоенность «тяжелой ценой, которую заплатили журналисты в Газе».
С 7 октября 2023 года в результате израильских атак в секторе Газа погибли более 200 журналистов. Франция подтвердила приверженность свободе слова, свободе прессы и защите журналистов.
«Журналисты никогда не должны становиться мишенью. Они, как и другие гражданские лица, находятся под защитой международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.
Париж потребовал от израильских властей обеспечить иностранным журналистам безопасные и беспрепятственные условия работы в Газе.
В документе также подчеркивается, что репортеры должны иметь возможность свободно и независимо передвигаться для документирования событий в ходе продолжающихся атак.
Атака израильской армии произошла 10 августа возле больницы Шифа в городе Газа. Обстрел был нанесен по палатке, в которой находились журналисты. Погибли шесть человек, включая корреспондентов Al Jazeera Энеса аш-Шарифа и Мухаммеда Курайку.