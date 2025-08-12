ВОЙНА В ГАЗЕ
Париж потребовал от Израиля прекратить убивать журналистов
Министерство иностранных дел Франции осудило израильскую атаку в Газе, в результате которой погибли шесть журналистов
Франция осудила убийство шести журналистов в Газе / AA
12 августа 2025 г.

Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением в связи с убийством шести журналистов в секторе Газа.

В заявлении подчеркивается, что Франция осуждает израильскую атаку, приведшую к гибели группы журналистов, выполнявших свою работу. Отмечается обеспокоенность «тяжелой ценой, которую заплатили журналисты в Газе».

С 7 октября 2023 года в результате израильских атак в секторе Газа погибли более 200 журналистов. Франция подтвердила приверженность свободе слова, свободе прессы и защите журналистов.

«Журналисты никогда не должны становиться мишенью. Они, как и другие гражданские лица, находятся под защитой международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.

Париж потребовал от израильских властей обеспечить иностранным журналистам безопасные и беспрепятственные условия работы в Газе.

В документе также подчеркивается, что репортеры должны иметь возможность свободно и независимо передвигаться для документирования событий в ходе продолжающихся атак.

Атака израильской армии произошла 10 августа возле больницы Шифа в городе Газа. Обстрел был нанесен по палатке, в которой находились журналисты. Погибли шесть человек, включая корреспондентов Al Jazeera Энеса аш-Шарифа и Мухаммеда Курайку.

