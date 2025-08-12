С октября 2023 года в результате геноцидальной войны Израиля против Газы погибли как минимум 61 599 палестинцев. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Палестины.

В заявлении министерства говорится, что за последние 24 часа в больницы были доставлены тела 100 погибших, в том числе 11 извлеченных из-под завалов, а также 513 раненых. Общее число пострадавших с начала войны достигло 154 088 человек.

«Многие жертвы все еще находятся под завалами и на дорогах, поскольку бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться», — добавили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что за последние 24 часа израильские удары при попытке палестинцев получить гуманитарную помощь убили 31 человека, страдавшего от голода, и ранили 388. Таким образом, с 27 мая общее число палестинцев, погибших при попытке получить помощь, достигло 1 838, а количество раненых превысило 13 409 человек.

Также сообщается, что за последние сутки от голода и истощения умерли пять человек, включая двух детей.