Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу крупной флотилии, направляющейся в сектор Газа с гуманитарной помощью, в которой участвуют антивоенные активисты из разных стран, включая Грету Тунберг.

«Мы не поощряем подобные флотилии, поскольку они могут обострить ситуацию и подвергнуть риску их участников», — заявила представительница ЕС Ева Хрнцирова, подчеркнув, что доставка гуманитарной помощи через диалог с израильскими властями является более безопасным способом.

«Это то, чего мы пытаемся достичь, чтобы гуманитарная помощь поступала в больших объемах, и мы продолжаем вести переговоры с Израилем», — отметила она.

Тем временем флотилия из примерно 20 судов, нагруженных едой, водой и медикаментами, вышла из Барселоны 31 августа в рамках инициативы Global Sumud Flotilla, направленной на прорыв израильской гуманитарной блокады Газы. К середине сентября к ней могут присоединиться суда из Италии и Туниса, увеличив флот до 70 кораблей, сообщают организаторы.