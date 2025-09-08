Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу крупной флотилии, направляющейся в сектор Газа с гуманитарной помощью, в которой участвуют антивоенные активисты из разных стран, включая Грету Тунберг.
«Мы не поощряем подобные флотилии, поскольку они могут обострить ситуацию и подвергнуть риску их участников», — заявила представительница ЕС Ева Хрнцирова, подчеркнув, что доставка гуманитарной помощи через диалог с израильскими властями является более безопасным способом.
«Это то, чего мы пытаемся достичь, чтобы гуманитарная помощь поступала в больших объемах, и мы продолжаем вести переговоры с Израилем», — отметила она.
Тем временем флотилия из примерно 20 судов, нагруженных едой, водой и медикаментами, вышла из Барселоны 31 августа в рамках инициативы Global Sumud Flotilla, направленной на прорыв израильской гуманитарной блокады Газы. К середине сентября к ней могут присоединиться суда из Италии и Туниса, увеличив флот до 70 кораблей, сообщают организаторы.
В акции участвуют делегации из 44 стран, включая активистов, журналистов и политиков, таких как Грета Тунберг и экс-мэр Барселоны Ада Колау. На старте миссии тысячи людей на пирсе Барселоны скандировали «Свободу Палестине!».
Это уже четвертая попытка прорыва блокады за год, предыдущие в июне и июле были пресечены Израилем. Ранее суда сталкивались с атаками беспилотников, перехватами и арестами со стороны израильских военных.
Ранее израильские власти ужесточили ограничения, пообещав замедлить доставку гуманитарной помощи на разоренную войной палестинскую территорию и отказавшись от гуманитарных пауз из-за подготовки к вторжению в город Газа, что, по данным Минздрава сектора, усугубляет массовый голод.