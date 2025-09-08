Еврейская активистская группа IfNotNow и ее нью-йоркское отделение объявили о поддержке Зохрана Мамдани, критика израильской оккупации Палестины, на пост мэра Нью-Йорка.

«Мы поддерживаем Мамдани за его приверженность созданию более доступного, безопасного и комфортного города для всех жителей, а также за его убежденность в равенстве, свободе и безопасности для палестинцев и израильтян», — говорится в совместном заявлении группы.

IfNotNow высоко оценила позицию Мамдани против «повестки Трампа» и пообещала обучать прогрессивных евреев «вести трудные разговоры с членами своих еврейских общин, которые все еще не уверены, как они будут голосовать в ноябре».