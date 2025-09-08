ПОЛИТИКА
Евреи Нью-Йорка поддержали Мамдани
Еврейская организация выступила за мусульманского кандидата в мэры Нью-Йорка
Сенатор еврейского проиисхождения Берни Сандерс поддержал кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани / AP
8 сентября 2025 г.

Еврейская активистская группа IfNotNow и ее нью-йоркское отделение объявили о поддержке Зохрана Мамдани, критика израильской оккупации Палестины, на пост мэра Нью-Йорка.

«Мы поддерживаем Мамдани за его приверженность созданию более доступного, безопасного и комфортного города для всех жителей, а также за его убежденность в равенстве, свободе и безопасности для палестинцев и израильтян», — говорится в совместном заявлении группы.

IfNotNow высоко оценила позицию Мамдани против «повестки Трампа» и пообещала обучать прогрессивных евреев «вести трудные разговоры с членами своих еврейских общин, которые все еще не уверены, как они будут голосовать в ноябре».

«В условиях атак администрации Трампа на наши города нам нужно политическое руководство, которое даст отпор и предложит смелое видение для всех нас», — заявила глава IfNotNow Моррия Каплан, подчеркнув, что «Мамдани олицетворяет общую безопасность для евреев, мусульман и мигрантов», а также палестинцев и израильтян.

Зохран Мамдани, 33-летний социалист и первый мусульманский кандидат в мэры Нью-Йорка, одержал победу на праймериз Демократической партии, набрав 43% голосов при подсчете 95% бюллетеней. Кандидат, резко критиковавший Израиль за геноцид в Газе, ранее заявил, что арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот посетит Нью-Йорк.

Согласно июльскому опросу, проведенному произраильской организацией «Нью-Йоркская сеть солидарности», Мамдани лидирует в симпатиях среди еврейских избирателей Нью-Йорка: 37% респондентов готовы поддержать его в четырехсторонней гонке. Мусульманского кандидата поддержали также такие группы, как «Евреи за экономическую и расовую справедливость» и «Еврейский голос за мир».

