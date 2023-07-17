Чиновники из Баку и Душанбе начали реализовывать предписание президентов двух стран по развитию экономического сотрудничества. Слова о том, что у двух республик есть потенциал, который нужно развивать, звучали в апреле, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев посещал Таджикистан. Одной из очевидных сфер для сотрудничества уже тогда называли топливно-энергетический комплекс.

Теперь же страны договорились о том, что Азербайджан будет поставлять сырую нефть на завод в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Дангара». Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли Таджикистана по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух государств.

«На заседании комиссии в целях выполнения поручений и распоряжений президентов двух стран стороны договорились реализовать конкретные проекты в области укрепления торгово-экономического сотрудничества, создания совместных промышленных предприятий, в том числе на территории свободных экономических зон Республики Таджикистан», — говорится в пресс-службе.

В заседании, которое состоялось в Баку, приняли участие министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Амин Завкизода и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Отметим, что промышленная зона «Дангара» была запущена в 2011 году. Согласно официальному сайту, главными целями проекта являются «увеличение экспортного потенциала страны» и «обеспечение развития экономического потенциала страны». Одно из крупных предприятий, работающих там, — нефтеперерабатывающий завод «ТК Ойл ККН Дангара», принадлежащий инвесторам из Китая. Всего же предприятий 26, и кроме китайских и таджикских инвесторов, там работают иранские бизнесмены.

Однако, как сообщало азербайджанское информационное агентство Report, Душанбе заинтересован в азербайджанском опыте развития аналогичных промышленных парков. В июне делегация из Таджикистана во главе с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром посетила Сумгайытский химико-промышленный парк, где также создаются благоприятные механизмы для инвесторов. Наконец, как пишет специалист по Таджикистану Андрей Захватов в статье для «Независимой газеты», Азербайджан мог бы серьезно помочь центральноазиатской республике с разработкой нефтяных и газовых месторождений.

«По словам бывшего в 1981–1988 годах генеральным директором «Таджикнефти» Наби Маликова, «во времена Союза в 70–80-е годы в Таджикистане ежегодно открывали новое месторождение или новые залежи нефти и газа. Всего было открыто 26 нефтегазовых месторождений. Геологоразведку и бурение осуществляли одновременно на 15–20 площадях. Бурение скважин составляло более 100 тыс. м в год. Добыча нефти — до 400 тыс. т в год, добыча газа — до 500 млн куб. м, — пишет Захватов.

«По некоторым оценкам, огромные запасы углеводородов могли бы позволить Таджикистану не только обеспечить себя, но и экспортировать природный газ и получать в бюджет до $6 млрд. Такое же мнение о запасах углеводородов в Таджикистане было и у геологов Узбекистана, детально исследовавших Ферганскую впадину. Однако по ряду причин после распада Союза и гражданской войны 1992–1997 годов добыча и переработка нефтепродуктов в Таджикистане упала до мизерных объемов. Вузы Таджикистана ежегодно выпускают дипломированных геологов, но, насколько можно понять, толку пока от них нет, а построенный на родине президента в Дангаре нефтеперерабатывающий завод практически не загружен», — заключает специалист.

О том, что нефтеперерабатывающий завод в Дангаре был вынужден простаивать целых 5 лет, писало и таджикское независимое издание Asia Plus. «Независимые специалисты еще в начале строительства удивлялись возведению крупного НПЗ на территории страны, которая не имеет достаточных запасов нефти. По официальным статистическим данным, в 2022 году добыча нефти в Таджикистане составила всего около 25 тыс. тонн. Это почти в 50 раз меньше проектных потребностей Дангаринского НПЗ».

Теперь благодаря содействию Азербайджана, этот дефицит будет преодолен, и республики смогут строить новые, еще более смелые планы.