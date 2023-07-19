В Госдуму внесли законопроект, который закрепит за Росгвардией право иметь тяжелую технику, в том числе военную. Авторы документа отметили, что на вооружении Росгвардии уже есть транспортные самолеты, боевые вертолеты, бронетранспортеры, отдельные образцы артиллерии, но они определены как боевая техника.

Таким образом в Москве пытаются сделать выводы из ситуации вокруг ЧВК «Вагнера», наемникам которой в июне удалось в течение суток проделать путь из зоны боевых действий в Донбассе до Подмосковья, попутно взяв под контроль Ростов-на-Дону. Особого сопротивления на своем пути колонна практически не встретила — вместо того чтобы дать взбунтовавшимся наемникам бой, их пытались безуспешно и осторожно остановить авиацией и перекапыванием трасс. На самом въезде в столицу устанавливали пулеметные точки и защитные сооружения из мешков с песком, но задействовать их не пришлось — в самый последний момент глава наемников Евгений Пригожин согласился отступить на условиях, предложенных президентом Беларуси Александром Лукашенко.

О том, как этот день запомнили рядовые сотрудники российских правоохранительных органов, можно узнать из репортажа газеты «Коммерсантъ» с церемонии награждения силовиков в Кремле – сразу после урегулирования кризиса. «Готовились к худшему, — рассказывает сотрудник ГИБДД. — Приказа не было. Готовились получить приказ. И вышли бы на трассу». Кроме сотрудников ГИБДД на церемонии присутствовали сотрудники ростовской полиции. Стоит отметить, что прямо на Буденновском проспекте, где наемники ЧВК Вагнер сконцентрировали основную массу своих сил, находится отдел полиции, но его сотрудников, как рассказывают очевидцы, в течение всего дня практически не было заметно. Тем не менее, целых 50 полицейских из Ростова тоже были приглашены в Кремль.

Как писало ростовское издание 161.ru, сотрудники полиции убеждены, что в ходе мятежа сделали все возможное, чтобы избежать кровопролития. «Главный приказ был — не допустить захвата оружейной комнаты, складов, — рассказывает источник издания. — Конечно, было понятно, что наши силовики были менее вооружены и не сидели в здании с ракетными зенитками. Сначала никто из командного состава УМВД города и области — да и все остальные — не знали, кого и от кого мы охраняем и почему наши не могут выйти к вагнеровцам. Всем был дан приказ сверху — не мешать вагнерам, чтобы не было ни одной капли крови. И ждать решения Москвы».

Кроме того, как отмечали местные журналисты, ростовские силовики чувствовали серьезную обиду за то, что некоторые горожане обвиняли полицейских в запоздалой реакции. «За всем происходящим наблюдали силовики не только из штаба или отделов полиции. Часть сотрудников в гражданском находилась на площади вместе с гражданами. Более того, в самом штабе ЮВО были силовики из столицы — они общались с Пригожиным», говорил собеседник 161.ru на условиях анонимности.

Еще одним важным результатом пригожинского мятежа стали слухи об отставке или даже аресте Сергея Суровикина. Изначально эта информация появилась в российских Telegram-каналах, а затем и в авторитетных мировых СМИ, при этом в комитете Госдумы по обороне не опровергли эти данные, а только добавили интриги. «Суровикин сейчас отдыхает. Пока недоступен», — неожиданно так обозначил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов местонахождение главкома ВКС, замкомандующего объединенной группировкой войск в Украине Суровикина.

Кроме того, немалый шум в России наделало и отстранение от должности командующего 58-й армией Ивана Попова, который фактически повторил слова Пригожина о проблемах внутри российской армии.

На этом фоне усилению другого внеармейского военизированного подразделения — Росгвардии, которая отвечает за подавление беспорядков внутри страны, выглядело весьма логично. Росгвардией руководит старый соратник Кремля — Виктор Золотов. Он фактически сразу после мятежа заявил, что его подчиненные получат танки и артиллерию. «Этот вопрос сейчас как раз стоит очень остро. Мы поднимаем вопрос о том, что во время чеченской кампании у нас были танки, а сейчас у нас нет танков. Мы это будем вводить в войска», — сказал Золотов. Идею поддержали и российские депутаты. Как заявил изданию РБК официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, «обеспечение ведомства танками и артиллерией позволит выполнять возложенные на Росгвардию задачи более эффективно».

«Эта идея периодически обсуждается с того момента, как Внутренние войска РФ по политическим мотивам лишили тяжелого вооружения, которое у них было в СССР, — сообщил в комментарии TRT на русском независимый военный эксперт Дмитрий Кузнец. — На операциях на фронте это, скорее всего, не скажется — технику соберут с хранения. В последние годы если и говорили, например, о танках для Росгвардии, то речь шла о Т-62. Их планируют модернизировать очень много, танкоремонтные заводы уже вовсю работают. А есть еще и программа расконсервации Т-54/55».