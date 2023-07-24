Для прогресса в отношениях с сирийским режимом Башара Асада нужны конкретные результаты в борьбе с терроризмом, заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«ОНС/РПК и связанные с ними так называемые Сирийские демократические силы представляют собой реальную угрозу нашей национальной безопасности. Поэтому необходимо добиться конкретных результатов в борьбе с терроризмом», — сказал Алтун в интервью одному из турецких СМИ.

Он подчеркнул, что эта террористическая организация угрожает территориальной целостности Сирии, а также добавил, что Турция ожидает от режима действий в соответствии с текущей обстановкой.

«Мы продолжаем процесс добросовестного взаимодействия с режимом в четырехстороннем формате и без предварительных условий. Сирийский режим должен действовать таким же образом, чтобы этот процесс дал результат», — сказал Алтун.

По его словам, текущий этап является определяющим для перспектив развития двусторонних отношений.

Фахреттин Алтун отметил, что вывод турецких войск из Сирии на данном этапе не имеет никакого смысла, поскольку турецкое присутствие в стране служит гарантией ее территориальной целостности.

В вопросе кризиса с беженцами среди главных приоритетов Анкары в Сирии — создание необходимых условий для добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийских беженцев и оживление политического процесса, отметил Алтун.

С 2016 года Анкара провела три успешных антитеррористических операции в приграничной области на севере Сирии с целью предотвращения создания террористического коридора: «Щит Евфрата» (2016-й), «Оливковая ветвь» (2018-й) и «Источник мира» (2019-й).

За свою более чем 35-летную террористическую деятельность РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель около 40 тыс. человек, включая женщин и детей.

Внешняя политика Анкары с соседями

Отвечая на вопрос о новом курсе внешней политики Анкары, Алтун отметил, что «преемственность является основой внешней политики Турции». Анкара начала процесс сближения со многими странами, включая Армению, Израиль, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, оставив годы натянутых отношений позади.

«Сегодня мы снова находимся в поисках дальнейшего укрепления наших дружеских отношений и решения конфликтных вопросов», — сказал он.

Глава управления добавил, что Турция продолжит развивать свои отношения с соседними странами на основе международного права, отстаивая при этом свои права и интересы. Комментируя всеобъемлющий тур президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Персидскому заливу на прошлой неделе, Алтун заявил, что у Турции прочные исторические и культурные связи с дружественными и братскими странами региона.

«Мы видим, что объем нашей торговли с регионом Залива вырос более чем в 12 раз за последние 20 лет, достигнув $22 млрд», — сказал он.

По его словам, недавние визиты в Турцию высокопоставленных представителей стран Персидского залива создали новые области сотрудничества в различных сферах.

Визовый вопрос

Алтун заявил, что МИД Турции направил дипломатическую ноту в США, Германию, Нидерланды и Великобританию в связи с непрекращающейся проблемой с получением шенгенских и американских виз турецкими гражданами.

«Можно заметить, что проблемы с визами продолжают усугубляться, — сказал он. — Этот вопрос доводится до сведения властей западных стран на каждой платформе, и мы продолжаем искать решения проблемы».

В 2022 году около 15% заявлений на получение шенгенской визы, поданных через представительства в Турции, были отклонены, а в этом году этот показатель вырос примерно до 50%.