На Международной выставке оборонной промышленности (IDEF) в Стамбуле Турция представит «‎умную»‎ подводную мину воздушного базирования UCA, передает агентство «‎Анадолу»‎.

UCA — это совместный проект Турецкой корпорации машиностроительной и химической промышленности, фирмы KOC Defense и Совета по технологическим исследованиям (TUBITAK), который входит в Турецкий научно-исследовательский институт оборонной промышленности (SAGE).

Цель проекта — превратить бомбы общего назначения MK-84 в наступательные морские мины. Для этого создатели вооружения интегрировали комплект крылатого наведения Gokce, интеллектуальную начинку для обнаружения целей и минно-пусковое устройство.

Благодаря использованию Gokce авиабомбы серии MK будут иметь повышенную дальность и точность удара. Аэродинамические характеристики UCA позволят самолетам и БПЛА удаленно устанавливать мины на выходах из военно-морских баз противника и на транзитных путях, не рискуя попасть под огонь.

UCA станет первой в мире «‎‎умной» подводной миной большого радиуса действия. Мину будут нести находящиеся на вооружении Турции воздушные платформы, которые могут запускать авиабомбы MK-84 GP — это истребители F-16, F-4 и боевые дроны Akinci и Aksungur.

Как уточняет «‎Анадолу», ‎UCA будут сбрасываться с больших высот, на больших скоростях, что делает их недосягаемыми для мало- и средневысотных систем ПВО.

Кроме того, благодаря большой дальности «‎умные»‎ мины позволят подобраться к точке постановки мин планерным полетом. Радары не смогут обнаружить мину благодаря ее радиопоглощающему покрытию. Она сможет расположиться точно на морском дне, где будет ждать цель.

UCA — это эффективный управляемый стратегический боеприпас. Он разрабатывался с учетом опыта и технологических решений, полученных в процессах разработки умной подводной мины MALAMAN. Она ограничивает движение кораблей и подводных лодок противника за счет обнаружения и классификации целей по акустическим, магнитным и барометрическим следам.

Ожидается, что ‎процесс разработки UCA будет завершен в ближайшее время, и боеприпасы пройдут испытания уже в этом году.