Система течений Атлантического океана, известная как Атлантическое меридиональное океаническое течение (AMOC) может исчезнуть в течение нескольких десятилетий, если планета продолжит нагреваться. Это в том числе приведет к исчезновению Гольфстрима и катастрофическим изменениям климата во всем мире. Об этом говорится в исследовании журнала Nature.

Авторы статьи — ученые Копенгагенского университета Питер и Сюзанна Дитлевсен — выяснили, что AMOC может изменить направление или полностью исчезнуть примерно в середине века или, при нынешних темпах нагревания планеты, уже в 2025 году.

AMOC — это сложная система течений, которая работает как гигантский глобальный конвейер. Она переносит теплую воду из тропических широт в Северную Атлантику, где она охлаждается, становится более соленой, оседает на глубине и возвращается на юг.

Эта система играет решающую роль в формировании климата планеты — от течений зависит погода на большинстве континентов. Малейшие изменения будут иметь огромные последствия, отмечают ученые. Это приведет к гораздо более суровым зимам, повышению уровня моря в Европе и США, а также к смещению сезона дождей в тропических широтах.

Ученые проанализировали температуру поверхности моря в Северной Атлантике в районе к югу от Гренландии за 150-летний период между 1870 и 2020 годами. По словам Питера Дитлевсена, эта часть океана нагревается водой, переносимой на север из тропиков. «Если она охлаждается, это значит, что AMOC ослабевает», — уточнил эксперт.

По мере того, как океаны нагреваются и льды на полюсах тают, все больше пресной воды поступает в океан — это снижает плотность воды и ее соленость. Это в свою очередь нарушает всю систему AMOC, поскольку насыщенная солью вода с севера не сможет вернуться в тропики.

Как отмечает Nature, такое уже бывало раньше. Более 12 тыс. лет назад быстрое таяние ледников привело к исчезновению AMOC. Это вызвало сильные колебания температуры в Северном полушарии: в течение одного десятилетия температура могла повышаться или понижаться сразу на 10-15 градусов по Цельсию.

Исчезновение AMOC «затронет каждого человека на планете — настолько оно большое и важное», — заявил CNN президент Океанографического института Вудс-Хоул Питер де Менокаль.

В отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата за 2019 год предсказывалось, что AMOC ослабнет в течение этого столетия, но его полный крах до 2100 года эксперты ООН оценивали как маловероятный.