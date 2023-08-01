Иранские официальные лица обсуждают значение продолжающегося в США скандала со спецпосланником Робертом Мэлли, который с 2021 года возглавлял американскую переговорную команду на многосторонних консультациях о восстановлении «ядерной сделки». Дипломат уже два месяца отстранен от своих обязанностей в связи с открытым против него внутренним расследованием. Мэлли подозревают в нарушении режима допуска к секретным документам и даже закулисном обсуждении конфиденциальных данных с коллегами из Исламской Республики.

В Тегеране утверждают, что готовы продолжать «ядерные» переговоры с Вашингтоном, но исключительно ради своих национальных интересов. Однако компрометация спецпосланника заметно ослабила и без того небольшой уровень доверия между двумя странами.

Иранские СМИ поделились аудиозаписью, на которой человек, похожий на Мэлли, говорит, что восстановление «ядерной сделки» 2015 года (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД) необходимо администрации президента Джо Байдена только для того, чтобы «оказать давление» на Тегеран по совершенно другим международным досье.

Редактор иранской газеты «Джомхури-е-Эслами» Масих Мохаджери предположил, что американский скандал является результатом вмешательства тех представителей элиты, которые хотят прекращения переговоров, в том числе со стороны Исламской Республики. «Внутренние сторонники жесткой линии и «торговцы» санкциями обнародовали информацию, связанную с этими переговорами, чтобы саботировать их», — сказал он в недавнем интервью.

Парадоксально выглядит то, что главе американской переговорной команды не доверяют ни дома, ни за рубежом. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол недвусмысленно намекнул в телеэфире, что в случае с Мэлли речь может идти о полноценном акте государственной измены.

«Это из области медицины»

Исчезновение Мэлли из публичного пространства обсуждается больше двух месяцев. Если первоначально официальные лица Госдепартамента лаконично говорили о его временном отстранении из-за рутинной проверки, касающейся доступа к засекреченным документам, то позже история начала обрастать дополнительными подробностями. Так, выяснилось, что спецпосланник является объектом пристального внимания ФБР, а профильные ведомства ставят под сомнение, что Мэлли вообще следует возвращать разрешение на работу с чувствительными данными.

Отсутствие детальной информации со стороны Белого дома озадачило Конгресс. Более того, представители аппарата некоторых законодателей поделились информацией, что изначально администрация Байдена принципиально хотела пустить всех по ложному следу.

«Нам говорили, что это продолжительный личный отпуск, с намеками: «Ну, вы знаете, это из области медицины, мы не можем об этом говорить», — приводит Politico слова помощника одного из конгрессменов. — В этой ситуации они преднамеренно хотели развести руками».

По словам сенатора-республиканца Марко Рубио, протокол предписывал администрации президента США проинформировать Капитолийский холм о том, что происходит с Мэлли, как можно раньше, но этого сделано не было. В результате, после волны возмущения Госдепартамент был вынужден устроить закрытый брифинг для законодателей. Однако мероприятие, к разочарованию присутствовавших, раскрыло не очень много данных о происходящем. По-видимому, инцидент положил начало затяжному циклу взаимной подозрительности.

«Утрату доверия такого масштаба невозможно исправить, — добавляют источники Politico в Конгрессе. — Если вы не можете поверить в то, что администрация говорит законодателям, то нет возможности вести дела».

Кризис на десятилетия

Проблемы с засекреченной документацией систематически преследуют американскую дипломатию. В 2014 году такой скандал почти похоронил карьеру ветерана Госдепартамента Робин Рафел, которая помогала дипведомству в проблеме оказания гражданской помощи Пакистану. Она попала под прицел ФБР из-за перехваченных переговоров между представителями Исламабада, которые дали повод подозревать ее в передаче секретов местным властям. Но дело изначально выглядело как спланированная попытка ударить по позициям Рафел.

Первый случай, когда фигура посольского ранга была лишена допуска к секретной информации из-за внутренней проверки, произошел в 2000 году. Подозрения вызвал занимавший тогда пост посла США в Израиле Мартин Индик, который, как утверждали надзорные структуры, готовил аналитические записки о встречах с зарубежными коллегами на незащищенном портативном компьютере и даже брал документы для доработки домой. Но администрация Билла Клинтона отбила Индика и восстановила его право работать с засекреченными файлами.

Как кажется, большинство трудностей такого характера сводится к масштабному коллапсу системы маркировки. Официальные лица США неоднократно жаловались на то, что документов под грифом «секретно» слишком много, и не все они зачастую заслуживают такого режима, который им присваивается. Это вызывает колоссальную перегрузку системы. Как отмечали в Национальном управлении архивов и документации США, фактически каждая администрация президента в Америке с 1980-х имела проблемы с конфиденциальными документами.

Режим бдительности

На сегодня обязанности спецпосланника США исполняет его заместитель Абрам Пейли. Пока что это не требует отдельного разрешения со стороны Конгресса. Однако если Мэлли решат отправить в отставку по итогам проверки, то номинант на должность должен будет пройти процедуру одобрения в Конгрессе. Учитывая жалобы госсекретаря Энтони Блинкена, что Сенат намеренно затягивает утверждение свыше 60 дипломатов, будет ожидаемо, если потенциальный претендент на пост спецпосланника пополнит их очередь: слишком много споров вызывает сама суть его мандата.

Скандал с отстранением Мэлли закономерно привел к призывам в адрес администрации Байдена пересмотреть «провальную политику на иранском направлении», отказаться от самой концепции нового «ядерного» договора и инициировать очередные экономические санкции. Однако такое ужесточение подходов вряд ли облегчит возможность обмена заключенными. Доподлинно известно о как минимум трех гражданах США, которые остаются в пенитенциарных учреждениях на территории Исламской Республики. Стороны находятся в полузавершенном процессе торга.

В разговоре с TRT Russian директор организации «Объединенные против ядерного Ирана» (UANI) Джейсон Бродский поставил под сомнение то, что отстранение от дел специального посланника по Ирану автоматически изменит подходы Байдена. «Усложнит ли это политику вокруг американской дипломатии с Ираном? Абсолютно. Может ли это повлиять на политику США? Это зависит от того, что покажет расследование. Но в конечном итоге это может привести к тому, что президент станет более осторожным в отношении Ирана, чем раньше», — подытожил эксперт.