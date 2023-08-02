В комплексе небоскребов Москва-Сити, который в последние дни неоднократно подвергался ударам беспилотников, расположена недвижимость, принадлежащая семейству Башара Асада, пишет газета Washington Post.

В ноябре 2019 года газета Financial Times (FT) сообщила, что родственники президента Сирии в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити». Общая стоимость недвижимости в ценах 2019 года оценивалась в $40 млн.

По данным FT, члены семьи сирийского лидера приобретали недвижимость в период с 2013 года по июнь 2019 года. 13 объектами владеет двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф или подконтрольные ему фирмы. Еще два объекта принадлежат супруге другого двоюродного брата Асада — Рами Махлуфа, влиятельного сирийского бизнесмена.

Рано утром 30 июля и 1 августа беспилотники ударили по 42-этажной башне в комплексе IQ-квартал, где расположены в том числе квартиры семейства Асада, отмечает Washington Post.

В башне IQ-квартала находятся офисы нескольких министерств, в том числе Минцифры, Министерства экономического развития и др. Судя по фотографиям, опубликованным в российских СМИ, в результате нападения 30 июля офисы Минцифры получили серьезные повреждения.

Еще одна квартира в комплексе принадлежит Ланфранко Чирилло, итальянскому архитектору с российским гражданством. WP уточняет: итальянца часто называют «архитектором Путина», потому что он якобы спроектировал приписываемую президенту резиденцию под Геленджиком. В Кремле ранее опровергли утверждения о том, что Путин имеет резиденцию в этом районе.

Как ранее писал TRT на русском, практически все прибыльные сферы сирийской экономики были поделены между кланами, представлявшими собой близкий круг семьи Хафеза аль-Асада, а затем и его сына Башара, ставшего главой государства в 2000 году. К этому времени Асады уже превратили Сирию в свой семейный бизнес, который управлялся с помощью коррумпированной бюрократической прослойки, которой позволялось иметь свои доли в серых криминальных схемах.