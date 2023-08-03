Индонезия закупила 12 беспилотников у компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) на сумму $300 млн. Об этом со ссылкой на Минобороны Индонезии сообщает TRT World.

Это последняя покупка из серии покупок, направленных на модернизацию устаревшего парка военной техники страны.

В июле президент Индонезии Джоко Видодо предупредил свой кабинет министров о необходимости поддерживать «здоровый» бюджет, подчеркнув непомерные расходы органов безопасности страны, включая министерство обороны.

В январе глава оборонного ведомства Прабово Субианто заключил сделку на $800 млн на покупку 12 истребителей Mirage 2000-5. Это вызвало шквал критики в местной прессе, поскольку самолеты были признаны устаревшими, потому их закупку посчитали нецелесообразной.

Индонезия в феврале также купила 42 истребителя Rafale за $8,1 млрд, которые будут выплачиваться поэтапно в течение нескольких лет.

По данным правительства страны, в этом году Минобороны получило самые большие ассигнования из бюджета — $8,89 млрд.

Сделка с базирующейся в Анкаре компанией Turkish Aerospace Industries была завершена в феврале текущего года. Ожидается, что Турция поставит дроны в течение 32 месяцев после подписания контракта. Он также включает в себя учебные и летные тренажеры, отмечает TRT World.

Anka может проводить разведку в дневное и ночное время, в любую погоду. Дрон умеет обнаруживать и идентифицировать цели, а также выполнять разведывательные задачи. У него есть функции автономного полета, автоматического взлета и посадки.

Ранее в этом месяце турецкий производитель беспилотников Baykar подписал крупнейшее оборонное соглашение в истории Турции с Саудовской Аравией.

«Новая эра»

После объявления Индонезией о покупке посол Турции в Джакарте Талип Кучукджан заявил, что две страны имеют огромный потенциал для сотрудничества в самых разных секторах, от оборонной промышленности до экономики.

«Начинается новая эра», — заявил посол в беседе с агентством «‎Анадолу»‎, говоря об отношениях между двумя странами. Дипломат подчеркнул, что сферы, в которых Анкара и Джакарта могли бы активизировать сотрудничество, включают «экономику, образование, оборонную промышленность, переработку сырья и его передачу на мировые рынки, а также создание общего зонтика безопасности».

Посол отметил: Индонезия с населением в 280 млн человек — четвертая по величине страна в мире, а также крупнейшая мусульманская страна. Кучукджан уточнил, что Индонезия имеет решающее значение для Турции в то время, когда геополитический фокус мира смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«В этом отношении важно пересмотреть отношения между Индонезией и Турцией и продвигать их посредством структурных реформ», — добавил посол.

Строительный сектор

Кучукджан также подчеркнул опыт Турции в сфере строительства инфраструктуры: турецкие компании входят в число 50 крупнейших фирм мира в строительном секторе.

«Индонезия — страна с профицитом внешней торговли в размере $50 млрд в 2022 году, но ее потребности в инфраструктуре довольно высоки», — уточнил дипломат.

«‎Это важная сфера сотрудничества»‎, — констатировал посол, отметив, что предпочтение в этой сфере отдается турецким компаниям.

Одна из таких инвестиционных возможностей — строительство запланированной новой столицы Индонезии в провинции Восточный Калимантан.

«Это проект, который обойдется примерно в $30-40 млрд. Правительство Индонезии инвестирует 20-25%, остальное оно открывает для международных инвесторов»‎, — уточнил посол Турции.

Торговля и дипломатия

Страны поставили цель: довести товарооборот до $10 млрд, отметил Кучукджан. Он добавил: текущий уровень торговли — $3 млрд. При этом турецкий экспорт покрывает примерно одну шестую этой цифры.

Он также указал на заметные изменения в дипломатических отношениях: власти Индонезии недавно пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну с официальным визитом.

В июле глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с индонезийскими коллегами на встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

Турция и Индонезия, сотрудничающие в таких международных организациях, как ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИС), G-20, также недавно продемонстрировали, что они готовы более тесно сотрудничать в борьбе с исламофобией.