Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о категорическом несогласии с планом Израиля полностью оккупировать сектор Газа. Это заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдулати в Эль-Аламейне.

«Мы категорически отвергаем намерение Израиля полностью оккупировать Газу. Этот план — новый этап израильской экспансионистской и геноцидной политики. В качестве председателя Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества мы приняли решение созвать заседание ОИС. Турция и Египет, как и прежде, будут выступать против подобного рода сценариев», — сказал он.

По словам Фидана, Турция уже направила жителям палестинского эксклава около 102 тыс. тонн гуманитарной помощи.

«Благодарны Египту за тесное сотрудничество в вопросе доставки помощи», — подчеркнул он.

Бадр Абдулати отметил, что главным пунктом переговоров с Фиданом стала гуманитарная катастрофа в Газе.