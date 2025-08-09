ТУРЦИЯ
Турция и Египет выступили против израильской оккупации Газы
Хакан Фидан назвал план Израиля по полной оккупации сектора Газа неприемлемым и заявил о совместной позиции Турции и Египта против этого шага
Хакан Фидан и Бадр Абдулати / AA
9 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о категорическом несогласии с планом Израиля полностью оккупировать сектор Газа. Это заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдулати в Эль-Аламейне. 

«Мы категорически отвергаем намерение Израиля полностью оккупировать Газу. Этот план — новый этап израильской экспансионистской и геноцидной политики. В качестве председателя Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества мы приняли решение созвать заседание ОИС. Турция и Египет, как и прежде, будут выступать против подобного рода сценариев», — сказал он. 

По словам Фидана, Турция уже направила жителям палестинского эксклава около 102 тыс. тонн гуманитарной помощи.  

«Благодарны Египту за тесное сотрудничество в вопросе доставки помощи», — подчеркнул он. 

Бадр Абдулати отметил, что главным пунктом переговоров с Фиданом стала гуманитарная катастрофа в Газе.  

Он подчеркнул, что Турция и Египет едины в вопросе сохранения территориальной целостности Сирии и необходимости политического урегулирования, в котором никто не будет исключен. 

«Бесспорное уважение к территориальной целостности и международному праву — ключевой вопрос. Военного решения не существует. Пока мы не придем к согласию по политическому урегулированию, решения не будет. Превосходство в вооружении не дает права вмешиваться во внутренние дела другой страны», — сказал он. 

Глава египетской дипломатии добавил, что в Каире с надеждой смотрят на возможность мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. По его словам, такая конструктивная позиция должна найти отражение и в палестинском вопросе. Он подчеркнул, что Египет и Турция поддерживают политические подходы, способные обеспечить стабильность в регионе. 

 

