Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о категорическом несогласии с планом Израиля полностью оккупировать сектор Газа. Это заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдулати в Эль-Аламейне.
«Мы категорически отвергаем намерение Израиля полностью оккупировать Газу. Этот план — новый этап израильской экспансионистской и геноцидной политики. В качестве председателя Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества мы приняли решение созвать заседание ОИС. Турция и Египет, как и прежде, будут выступать против подобного рода сценариев», — сказал он.
По словам Фидана, Турция уже направила жителям палестинского эксклава около 102 тыс. тонн гуманитарной помощи.
«Благодарны Египту за тесное сотрудничество в вопросе доставки помощи», — подчеркнул он.
Бадр Абдулати отметил, что главным пунктом переговоров с Фиданом стала гуманитарная катастрофа в Газе.
Он подчеркнул, что Турция и Египет едины в вопросе сохранения территориальной целостности Сирии и необходимости политического урегулирования, в котором никто не будет исключен.
«Бесспорное уважение к территориальной целостности и международному праву — ключевой вопрос. Военного решения не существует. Пока мы не придем к согласию по политическому урегулированию, решения не будет. Превосходство в вооружении не дает права вмешиваться во внутренние дела другой страны», — сказал он.
Глава египетской дипломатии добавил, что в Каире с надеждой смотрят на возможность мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. По его словам, такая конструктивная позиция должна найти отражение и в палестинском вопросе. Он подчеркнул, что Египет и Турция поддерживают политические подходы, способные обеспечить стабильность в регионе.