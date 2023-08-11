Ташкентский городской суд по уголовным делам 11 августа начал рассматривать дело о смерти 65 детей после приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу» ‎со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Узбекистана.

О смерти детей стало известно в декабре прошлого года. В Службе государственной безопасности Узбекистана сообщили, что дети скончались после приема препарата «Док-1 макс» разработки компании Marion Biotech. Прокуратура республика возбудила уголовное дело по факту гибели детей. После этого в стране запретили реализацию лекарств этой фирмы.

По делу проходит 21 человек (16 мужчин и 5 женщин). Им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями, получение и дача взятки, производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения и др.

Среди подсудимых — бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев. Его обвиняют по пункту «а» части 4 статьи 186−3 УК. Эта статья касается производства и реализации лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлекшие человеческие жертвы. Кариеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура Узбекистана выдвинула обвинения по аналогичным статьям против директора Quramax Medikal Рагневдры Пратара. Ему также вменяют пункт 3 статьи 184 УК Узбекистана (уклонение от уплаты налогов или сборов, совершенное в особо крупном размере). Помимо этого, его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Подсудимому грозит до 15 лет тюрьмы.

На скамье подсудимых также бывший первый замдиректора Центра безопасности фармацевтической продукции при Минздраве Узбекистана Амирхон Азимов. Также прокуратура выдвинула обвинения менеджеру Quramax Medikal Бахтиеру Камбаралиеву, сотрудникам Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и др.

В отношении 7 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 12 — подписки о надлежащем поведении и 2 — залога.