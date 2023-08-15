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Нехватка чипов в автопроме Германии сохранится на годы
Автомобильная промышленность ФРГ столкнулась с дефицитом микрочипов. Правительство страны пытается привлечь инвесторов и наладить производство чипов в Германии, однако этот процесс затянется на годы — Reuters
Нехватка чипов в автопроме Германии сохранится на годы
Фото: Reuters / Others
15 августа 2023 г.

Немецкие автопроизводители переживают кризис из-за производственных задержек, вызванных глобальной нехваткой чипов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей автомобильной отрасли ФРГ.

Правительство Германии пытается справиться с дефицитом микрочипов. В этом году в стране должно начаться строительство двух заводов по производству чипов от американской Intel и тайваньской TSMC. Однако потребуется как минимум 5 лет и миллиардные инвестиции, чтобы вывести мощности предприятий на промышленный уровень, считают опрошенные Reuters эксперты.

Берлин планирует развивать отечественную полупроводниковую промышленность, которая необходима его автомобильной промышленности для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке, пишет агентство. Однако пока немецкий автопром переживает кризис из-за дефицита микрочипов и вынужден закупать их по завышенным ценам.

«Чипов станет больше, но на это уйдут годы и потребуются инвестиции около €1 млрд», — заявил агентству глава отдела закупок Audi Ренате Вахенауэр.

По его словам, автопроизводители ФРГ могли бы минимизировать последствия кризиса, если бы сократили количество разновидностей чипов в автомобилях. Сейчас автопром применяет около 8 тыс. различных типов полупроводников.

Тайваньский завод за $11 млрд

Завод от производителя чипов TSMC планируют построить в Дрездене на востоке ФРГ. Стоимость проекта — $11 млрд. Лишь треть этой суммы — $3,8 млрд — составят инвестиции от тайваньской компании. Германия планирует вложить в предприятие свыше $5 млрд, остальную сумму покроют за счет частных инвестиций.

В июне Intel и правительство Германии подписали соглашение, по которому американская компания вложит более €30 млрд в строительство завода по производству микрочипов в Магдебурге. Власти ФРГ покроют треть необходимых инвестиций, или €9,9 млрд. Строительство первой очереди завода займет 4-5 лет, отмечает агентство AP.

Проект Intel Silicon Junction в Магдебурге дополняет планы корпорации по созданию сборочного и испытательного центра недалеко от польского Вроцлава и завода по производству микросхем в Ирландии.

ЕС пытается догнать Азию и США в гонке микрочипов после того, как дефицит и высокие цены во время пандемии COVID-19 создали хаос для автопроизводителей и машиностроителей континента. Для этого Брюссель утвердил план субсидирования отрасли в размере €43 млрд для удвоения мощностей по производству чипов к 2030 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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