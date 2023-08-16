В подмосковном парке Патриот 15 августа стартовал военный форум «‎Армия 2023»‎. В этом году в мероприятии, которое продлится пять дней, участвуют около 1,5 тыс. российских оборонных предприятий, 85 иностранных компаний из семи стран, включая КНР и Иран.

В этом году на форуме доминируют военные технологии с применением искусственного интеллекта (ИИ), заявил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук.

«Доминирующей тематикой научно-деловой программы форума в 2023 году являются технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса, новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника‎»‎, — уточнил военный чиновник.

Помимо разработок в сфере ИИ особое внимание на площадке форуме уделили беспилотникам.

«‎Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой самостоятельной, наукоемкой и высокотехнологичной отрасли»‎, — констатировал Осадчук.

Генерал-майор отметил: уровень производства беспилотников и средств борьбы с ними, а также развитие центров обучения пилотов в РФ «‎достигли серьезного размаха»‎.

«‎При этом речь идет не только о воздушном применении беспилотных летательных аппаратов, но и практических действиях войск с применением дронов на воде и на суше»‎, — подчеркнул представитель Минобороны.

Беспилотники и танки

В рамках форума состоялся первый полет новейшего ударного беспилотника «‎‎Сириус». Его разработало опытно-конструкторское бюро «‎‎Иноходец-РУ».

«‎‎Сириус» — это дальнейшее развитие российских беспилотников «‎‎Орион». Дрон имеет два двигателя, конструкторы также увеличили взлетную массу. Дрон сможет нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Его морская версия сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика. Поставки этого дрона российским военным планируется начать уже в этом году, отмечает агентство ТАСС.

Также на форуме покажут новейшие модификации российских танков Т-72, Т-80, Т-90 с новыми элементами бронезащиты. Минобороны РФ также представит проработанную модель перспективного танка Т-14 «Армата» с элементами маскировочного покрытия «Накидка». Оно делает машину невидимой для спутниковой и авиационной разведки противника.

Концерн «Алмаз-Антей» представит на «‎Армии 2023»‎ зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности «Викинг». Его доработали с учетом опыта продолжающейся российско-украинской войны, отмечает газета «‎Известия»‎. ЗРК способен сбивать баллистические и крылатые ракеты, беспилотники.

Научно-производственная фирма «‎Микран‎» представит на форуме линейку радиолокационных сенсоров. При их помощи можно сформировать систему охраны периметра под запросы конкретного заказчика. Это особенно актуально для выстраивания систем защиты от беспилотников.

В этой же серии — радиолокационный сенсор ARKAN. Он способен вести наблюдение на территории площадью свыше 50 км2. Сенсор способен выдерживать ветровые нагрузки до 50 м/с и экстремально низкие температуры.

Также «‎Микран‎» представит на «‎Армии 2023»‎ переносной радиолокационный сенсор для обнаружения беспилотников. Главные преимущества разработки — универсальность, малый вес и компактность. Сенсор способен обнаруживать малоразмерные дроны на дистанции до 1,2 км, наземные и надводные цели.

Ракетно-космическая корпорация «‎‎Энергия» (входит в состав Роскосмоса) представит макет перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Посетители форума смогут увидеть, как происходит развертывание станции, макет базового модуля, который станет основным органом управления.

Также на стенде представят порядок сборки станции, типы оборудования и особенности взаимодействия с космическими аппаратами.

Концерн «Калашников» представил на форуме укороченный автомат АК-19 под патрон стандарта НАТО (5,56 мм). При разработке за основу был взят 5,45-мм АК-12, стоящий на вооружении армии РФ.