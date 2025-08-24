Израильская армия нанесла авиаудар по Сане, столице Йемена, находящейся под контролем движения хуситов. Об этом сообщает армейское радио Израиля.

В социальных сетях появились кадры, на которых зафиксирован мощный взрыв в районе удара. Израильские власти пока не дали официальных комментариев.

В ночь на пятницу хуситы выпустили баллистическую ракету по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и в нескольких городах центральной части страны.

В связи с угрозой безопасности временно был закрыт международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.