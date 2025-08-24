Израильская армия нанесла авиаудар по Сане, столице Йемена, находящейся под контролем движения хуситов. Об этом сообщает армейское радио Израиля.
В социальных сетях появились кадры, на которых зафиксирован мощный взрыв в районе удара. Израильские власти пока не дали официальных комментариев.
В ночь на пятницу хуситы выпустили баллистическую ракету по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и в нескольких городах центральной части страны.
В связи с угрозой безопасности временно был закрыт международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
По данным израильской армии, ракета была перехвачена средствами противовоздушной обороны и не нанесла ущерба.
С начала действия соглашения о прекращении огня 19 января хуситы неоднократно атаковали Израиль баллистическими ракетами и беспилотниками. Их удары активизировались после того, как Израиль возобновил интенсивные атаки на осажденный сектор Газа.
По заявлениям хуситов, удары по Израилю являются ответом на действия израильских сил в Газе. Движение утверждает, что его атаки будут продолжаться, пока армия Израиля не прекратит военные операции против палестинцев.