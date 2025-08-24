Глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на высказывания Эммануэля Макрона о России, заявил, что французскому лидеру самому «может быть неудобно по ночам».

«Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», — сказал Лавров.

Ранее Макрон в беседе с телеканалом TF1-LCI заявил, что президент России Владимир Путин «редко выполняет свои обязательства». Он отметил, что союзникам не стоит быть наивными, так как Россия, по его словам, «не вернется к мирному состоянию и демократической системе в одночасье».

«Она — хищник. Это людоед у наших ворот», — сказал Макрон. При этом он подчеркнул, что речь не идет о непосредственной угрозе Франции, но отметил опасность для всей Европы.