Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба», обеспечивающего поставки нефти в Венгрию.
Журналисты спросили Зеленского, усилились ли его возможности повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, который блокирует открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, после ударов по «Дружбе» и обращения Киева к президенту США Дональду Трампу.
«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», — сказал Зеленский с улыбкой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой на нефтепровод «Дружба». По сообщениям венгерской стороны, Трамп якобы ответил, что «злой».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным заявил, что ремонт поврежденного трубопровода займет не менее пяти дней.
В исполнительном органе ЕС подтвердили, что им известно о временном прекращении поставок нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию. В Брюсселе уточнили, что получили соответствующее уведомление от властей этих стран.