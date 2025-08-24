Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба», обеспечивающего поставки нефти в Венгрию.

Журналисты спросили Зеленского, усилились ли его возможности повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, который блокирует открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, после ударов по «Дружбе» и обращения Киева к президенту США Дональду Трампу.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», — сказал Зеленский с улыбкой.