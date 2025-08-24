В московском торговом центре «Детский мир» произошел взрыв, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, погиб один человек, еще трое получили травмы. Двое из них были госпитализированы, одному помощь оказали на месте.

В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что инцидент произошел на третьем этаже здания.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что причиной ЧП стала техническая неисправность оборудования. По данным «РИА Новости», речь идет о разгерметизации баллона с гелием, что и привело к взрыву.