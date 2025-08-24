ПОЛИТИКА
В центре Москвы произошел взрыв
В Москве в центральном «Детском мире» произошел взрыв баллона, в результате которого погиб один человек
В центре Москвы произошел взрыв
В московском «Детском мире» взорвался баллон, есть погибший / Reuters
24 августа 2025 г.

В московском торговом центре «Детский мир» произошел взрыв, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, погиб один человек, еще трое получили травмы. Двое из них были госпитализированы, одному помощь оказали на месте.

В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что инцидент произошел на третьем этаже здания.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что причиной ЧП стала техническая неисправность оборудования. По данным «РИА Новости», речь идет о разгерметизации баллона с гелием, что и привело к взрыву.

На место прибыли пожарные и около десяти машин скорой помощи. Здание оцеплено, Госавтоинспекция ввела временные ограничения движения на Лубянской площади.

В МЧС сообщили, что посетителей торгового центра эвакуировали до прибытия пожарных.

Сообщения о возгорании не подтвердились — проверка показала отсутствие признаков пожара.

