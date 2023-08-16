На прошлой неделе в российских СМИ появилась новость, которая прозвучала многозначительно. «Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе», — заявил агентству ТАСС представитель российского посольства. Собеседник отметил, что эта работа будет касаться «выполнения российскими властями обязательств перед своими гражданами, проживающими на севере Кипра», которых, по некоторым данным, насчитывается уже 50 тысяч.

Позднее дипмиссия выступила уже с официальным комментарием, а не под источник. Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков назвал решение давно назревшим, при этом добавил», что оно «продиктовано исключительно гуманитарными соображениями, заботой о российских соотечественниках», которые проживают в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

Жилье в ТРСК действительно пользуется спросом у россиян и часто позиционируется как инвестиция (например, квартиры и дома приобретаются под сдачу своим соотечественникам) или как место для комфортного проживания пенсионеров с пассивным доходом. Популяризаторами жизни в ТРСК зачастую становятся сами россияне — на эту тему уже много лет ведется несколько популярных блогов.

Раньше российские дипломаты тоже пытались помогать своим соотечественникам в ТРСК. Но для этого им сначала было нужно попасть в так называемую буферную зону, разделяющую север и юг острова. Там расположен Дом сотрудничества, где и вели работу российские дипломаты.

Ситуацию с запуском российской миссии прокомментировал даже президент ТРСК Эрсин Татар. Он пояснил, что это лишь офис, а не консульство — заявки от Москвы на открытие консульства даже не поступало. При этом и российские дипломаты, и Эрсин Татар обратили внимание, что Москва далеко не уникальна в желании помогать своим гражданам, живущим в ТРСК. В республике уже работают представители Великобритании, США, Австралии, Франции, ФРГ и Италии.

Стоит напомнить, что примерно год назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о возможном запуске прямого авиасообщения между Москвой и аэропортом «Эрджан» на севере Кипра. Сейчас туда летают лишь самолеты из Турции.

Хотя российские дипломаты отрицают связь между открытием офиса в Лефкоше и политической ситуацией, можно констатировать — пока отношения между Россией и Турцией, главным партнером ТРСК, продолжают развиваться, недопонимание между Москвой и Республикой Кипр, а также поддерживающей его Грецией нарастает.

Самым громким инцидентом стало забрасывание Российского центра науки и культуры в Никосии бутылками с зажигательной смесью в апреле этого года. После этого посла Республики Кипр вызывали в МИД страны, чтобы вручить требования о надлежащей охране зарубежных учреждений. Был и серьезный скандал с Афинами, когда греческие власти в конце 2022 года хотели передать Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300, ранее купленные у Москвы. Правда, затем в феврале греческие чиновники публично отказались от этих планов.

«Москва, как известно, теперь признает и Кипр, и Грецию недружественными странами. Но Россия не стала бы открывать консульство в ТРСК исключительно по этой причине, — рассуждает в беседе с TRT на русском директор московского Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. — Это связано не с юридическим признанием, а скорее с учетом северокипрских реалий и тех сложностей, с которыми приходится сталкиваться россиянам из-за проблемы разделенного острова».

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов полагает, что в решении Москвы начать оказывать консульские услуги на территории ТРСК присутствует политический подтекст, «хотя, понятно, что Москва об этом прямо заявлять не будет». «Здесь важен тайминг этого решения: у России теперь нет необходимости делать какие-либо шаги навстречу Греции, поскольку Афины заняли однобокую политическую позицию. И наоборот — Москва таким образом посылает сигнал Анкаре, что ценит ее взвешенную политическую линию», — указывает он в комментарии TRT на русском. По мнению Семенова, открытие российского авиасообщения с ТРСК вполне может быть следующим шагом, поскольку, по его словам, «серьезных препятствий для этого нет».