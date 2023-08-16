Знаковый контракт на поставку и локализацию производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar AKINCI, который был заключен 7 августа корпорацией Baykar с минобороны Саудовской Аравии, стал не только решающим сдвигом в развитии контактов между турецкой оборонной промышленностью и странами Персидского залива, но и открыл новые перспективы в насыщении этого субрегиона Ближнего Востока продвинутыми вооружениями высокого качества в условиях, когда США неохотно приходят на помощь своим союзникам.

Халук Байрактар, генеральный директор Baykar, охарактеризовал соглашение как крупнейший экспортный контракт в истории Турции. Он сравнил компанию-поставщика с ледоколом, который прокладывает дорогу для других национальных производителей. «Благодаря этим соглашениям сотни компаний, производящих подсистемы для турецкой оборонной и авиационной промышленности, расширят свои экспортные портфели за счет нового сотрудничества в этой области», — подчеркнул предприниматель в заявлении для Breaking Defense.

Вместе с тем Эр-Рияд заинтересовали не только сами турецкие технологии, но и производственные мощности, которые позволяют национальной оборонной промышленности завоевывать широкое доверие мирового сообщества.

Так, стало известно, что в ходе Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023, которая проходила в Стамбуле, саудовская компания Intra Defense Technologies подписала с турецкой ESEN соглашение о первом в истории производстве в Турции саудовского БПЛА гибридного типа ASEF. Профильные издания назвали это важным символом отказа Эр-Рияда от традиционных подходов, когда зарубежные компании продавали ему свою продукцию или давали согласие на локализацию производства на территории королевства.

Диверсификация каналов

По большому счету, крупный контракт на БПЛА Bayraktar AKINCI логически развил и значительно нарастил ту тенденцию, которая в эти годы наблюдалась в отношениях между Анкарой и аравийскими столицами в военно-технической сфере.

В 2021 году две саудовских компании — Intra Defense Technologies и Advanced Electronics — сообщили о старте совместного производства турецких БПЛА Karayel-SU по лицензии турецкой оборонной фирмы Vestel Savunma. Проект изначально предполагал создание партии из 40 дронов Karayel-SU в период с 2021 по 2025 год.

В 2022 году Эмираты получили первую партию флагманских БПЛА Bayraktar TB2. Переговоры между представителями двух стран шли в течение нескольких месяцев, прежде чем сделка была оформлена. Ее объем оценивается в $2 млрд. Она включила в себя передачу аравийскому государству 120 дронов, пакета боеприпасов, организацию центров управления и обучения.

Отчасти такая ситуация с запросами стала результатом снижающегося уровня доверия в отношениях между США и Персидским заливом. Несколько лет назад ОАЭ направили своему союзнику заявку на приобретение продвинутых БПЛА MQ-9 Reaper. Потенциальная покупка рассматривалась как важный шаг в укреплении режима сдерживания на Аравийском полуострове, где продолжает тлеть йеменский конфликт. Однако администрация президента США повысила уровень своих требований к Эмиратам, из-за чего сделка до сих пор пребывает в режиме сна.

«В этом смысле покупка турецких беспилотников диверсифицирует и модернизирует арсенал ОАЭ», — пишет доцент Катарского университета Али Бакир.

Однако партнерство с Анкарой выступает фактором диверсификации контактов не только по линии «Персидский залив — США», но и по линии «Персидский залив — Китай».

Сбой в распознавании

В течение десятилетия, которое предшествовало расширению турецко-аравийских контактов в военно-технической сфере, государства субрегиона приобретали в основном беспилотники китайского производства.

Это было частью широких попыток КНР найти устойчивую точку входа для своего экспорта. В период с 2016 по 2020 годы Пекин, который исторически не являлся крупным поставщиком для ближневосточного рынка, увеличил объем поставок вооружений в Саудовскую Аравию и Эмираты на 386% и 169% соответственно, если сравнивать с 2011-2015 годами.

Впервые Эр-Рияд приобрел у Пекина несколько многоцелевых беспилотников CH-4 в 2014 году. Впоследствии королевство проявило интерес к массовой закупке дронов китайского производства Wing Loong II. Это дало азиатскому производителю повод прощупывать почву и для поставок аппарата вертолетного типа Blowfish A3.

Что касается ОАЭ, одни из первых известных поставок китайских БПЛА приходятся на 2011 год. Тогда речь шла о пяти Wing Loong I. Затем профильные издания обнаружили, что в 2017 году на военных объектах аравийского государства появились более новые Wing Loong II.

Однако китайские дроны имели такие масштабные проблемы с интеграцией в систему радиолокационного опознавания, что создавали путаницу в работе средств ПВО стран Персидского залива, попадая под дружественный огонь. Поэтому неудивительно, что продукция КНР на рынках Аравийского полуострова начала стремительно терять популярность после уверенного выхода на экспортную авансцену Bayraktar TB2.

Немалую роль в этом смысле, возможно, сыграли и обнародованные США данные, что йеменские хуситы наносили трансграничные удары по критически важной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ, используя БПЛА из КНР.

«Это ирония, но я первая, кто говорит, что те БПЛА, которые используют эти прокси-силы (имеются в виду хуситы, которых принято считать аффилированными с Ираном формированиями. — TRT на русском), китайские. Они не предоставляются государством, но государство не пытается сократить этот поток», — заявила, выступая в 2022 году на сенатских слушаниях, помощница госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

Эксперты были удивлены ремарками американского дипломата, но сочли, что США не делали бы столь резких заявлений, если б у них не было разведданных, подтверждающих соответствующую версию.

Эксплуатация без ограничений

Год назад Халук Байрактар отмечал, что многие из клиентов Baykar некогда имели дело с китайскими дронами, однако быстро отправляли их на склад, как только появлялась возможность подписать контракт на покупку Bayraktar TB2. По его словам, все дело — в техническом преимуществе турецкой беспилотной техники: ее боеприпасы обладают более высокой точностью, мощность дает возможность вести огонь с существенно большей высоты, у нее расширены параметры автономного полета.

Кроме того, Байрактар со ссылкой на одного из чиновников страны, в прошлом закупавшей китайские беспилотники, рассказал, что в продукцию из КНР вшит «сторожевой таймер», который ограничивает использование устройства. Если это так, то такие подходы выглядят «совершенно неприемлемыми», подчеркивал генеральный директор Baykar.

Отдельный фактор — качество. Турецкий производитель видит необходимость в постоянной ревизии характеристик дронов в силу их интенсивного применения на реальных театрах боевых действий. Так, беспилотники эффективно применялись в Ливии и Сирии, а также в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Китайская же продукция не подвергается столь широкой эксплуатации, несмотря на активные попытки Пекина насытить ею мировые рынки.

Бывший помощник госсекретаря Кларк Купер как-то отмечал, что некоторые зарубежные покупатели, которые делали ставку на китайские дроны, признавали негодность продукции уже в течение нескольких месяцев после передачи первой партии. «Страны по всему миру держались за шанс получить высокотехнологичные и недорогие оборонительные средства только для того, чтобы увидеть, как их значительные инвестиции сыплются и ржавеют в их руках», — иронизировал он.

Не стоит забывать, что оборонные сделки между Турцией и странами Персидского залива абсолютно деполитизированы. Речь идет лишь о прагматичной дипломатии и деловых отношениях, в то время как появление на горизонте китайских производителей неизбежно влечет за собой подозрения по поводу рисков политико-экономической экспансии КНР, которую США не могут не рассматривать как свой стратегический вызов.

Партнерство с Турцией становится для стран субрегиона не только способом сбалансировать каналы поставок, но и терапевтическим средством от необходимости общаться с Вашингтоном по поводу чувствительных тем. Так что расширение клиентского портфеля Турции на этом направлении выглядит естественно. Да и сам Китай уже, похоже, готов признать сложившуюся реальность, присматриваясь к форматам сотрудничества с турецким оборонпромом.