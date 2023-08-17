ПОЛИТИКА
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Нацразведка поймала имитировавшего голос Эрдогана с помощью ИИ  мошенника
Мужчина звонил бизнесменам и высокопоставленным чиновникам с различных номеров, используя приложения на основе искусственного интеллекта
Нацразведка поймала имитировавшего голос Эрдогана с помощью ИИ  мошенника
Здание MIT / фото: АА / Others
17 августа 2023 г.

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции вычислила мошенника, выдававшего себя по телефону за президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Голос главы государства мужчина имитировал при помощи приложений на основе искусственного интеллекта.

Мужчина звонил бизнесменам и высокопоставленным госслужащим с различных номеров, намереваясь использовать эти контакты в личных целях. Спецслужбам вскоре удалось установить личность подозреваемого и его местонахождение, в настоящее время мужчина задержан.

Мошенник был выявлен благодаря операции специалистов по кибербезопасности и передан правоохранительным органам.

Как отмечают официальные лица Турции, граждане должны сохранять бдительность, учитывая активность мошенников и киберпреступников, которые используют инструменты с искусственным интеллектом. При этом правительство продолжит принимать меры, чтобы предотвратить случаи мошенничества с манипулированием личными данными сограждан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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