Казахстан возводит 20 пограничных отделений на границе с Россией в рамках национального проекта «‎Безопасная страна‎». Об этом сообщил первый заместитель начальника профильного департамента Погранслужбы республики Серик Ахметкалиев.

«‎В рамках национального проекта «Безопасная страна» запланировано строительство 50 комплексов пограничных застав. В настоящее время ведется строительство 20 пограничных отделений на северном направлении, на границе с РФ. На южных границах идет строительство трех модульных застав‎», — заявил Ахметкалиев.

Заместитель начальника департамента Гани Агадилов уточнил: в ближайшие два года Казахстан также планирует реконструировать автомобильные КПП на границе.

«‎Правительством принято решение провести реконструкцию 46 пунктов пропуска по всему периметру границы. В том числе в 2024-2025 годах на казахстанско-российской границе основные пункты пропуска подлежат реконструкции»‎, — подчеркнул Агадилов.

Реконструкция подразумевает расширение полос движения в пункты пропуска, строительство новых зданий и сооружений для пограничников, прохождения лиц и транспортных средств, отметил представитель погранслужбы.

По его словам, в обновленных КПП будут установлены средства для бесконтактного досмотра автомобилей — это ускорит прохождение границы.