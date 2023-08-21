Перед лицом участившихся в последнее время переворотов и нестабильности в Африке мы предпринимаем предварительные шаги в плане установления безопасности и обеспечения мира, заявил на конференции послов в Турции глава МИД страны Хакан Фидан.

В последние годы Анкара стала одним из главных партнеров африканских стран, оказывающим государствам континента дипломатическую, экономическую и военную помощь, сотрудничающим в сфере безопасности, здравоохранения и культуры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно отмечал, что в отличие от западных стран, «Турция не имеет пятен империализма или колониализма» и «турецкий подход к Африке никогда не будет таким, как у колонизаторов», поскольку в основе отношений лежат принципы взаимоуважения и взаимовыгоды.

Как показывают опросы общественного мнения, проведенные неправительственной организацией AfricaLeads, у Турции имидж одной из лучших стран в глазах местного населения, она входит в пятерку зарубежных стран, расположенных за пределами континента, к которым африканцы относятся благожелательно. Такой популярности способствует участие Анкары во всевозможных крупных инфраструктурных, экономических и гуманитарных проектах.

Разворот в сторону Африки

Тесные связи с народами африканского континента Турция установила еще во времена Османской империи. После своего образования в 1923 году молодая Турецкая Республика вначале сосредоточила внимание на соседях в Европе, однако потом вновь повернулась в сторону африканского континента.

В 1998 году власти страны приняли документ о «Политике открытости Турции в Африке», в котором отмечалось желание Анкары развивать тесное сотрудничество с государствами континента в политической, экономической и культурной сферах, а также поддерживать программы помощи Африке в ООН.

После прихода AK Party в 2002 году эта инициатива стала развиваться еще активнее, а сам континент стал одним из приоритетных направлений внешней политики республики. Анкара стала активизировать и диверсифицировать свои африканские связи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил 53 официальных визита на континент, посетив 31 африканскую страну и став политическим лидером, который чаще всех прилетал в Африку.

Если в 2002 году в Африке было всего 12 турецких посольств, то в 2022 их число достигло 44, в то же время с 10 до 38 выросло число дипмиссий африканских стран в Турции. В ближайшие годы Анкара планирует увеличить число своих посольств до 50.

Стороны проводят саммиты «Турция-Африка», в которых участвуют главы государств, правительств и министерств. Помимо этого Анкара организует конференции, посвященные Африке и нацеленные на расширение партнерства: Форум аналитических центров Турции и Африки, Турецкоафриканский экономический и деловой форум, конференция министров образования Турции и Африки и многие другие.

Анкара участвует в работе практически всех африканских организаций, таких как Экономическое сообщество стран Западной Африки, Экономическое сообщество стран Центральной Африки, Восточноафриканское сообщество, Общий рынок Восточной и Южной Африки и других. Турция оказывает дипломатическую помощь континенту, активно продвигая «голос Африки» на мировых платформах, в частности в ООН и G20.

Помимо этого, стороны сотрудничают и в гуманитарной сфере: в области образования, науки и технологий, спорта, здравоохранения, обеспечения безопасности, борьбы с голодом. Большой вклад в развитие гуманитарной отрасли турецко-африканского сотрудничества внесло Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (TİKA), целью которого является безвозмездная помощь бедным африканским странам.

Экономические связи

За последние 15 лет торговый оборот Турции с континентом увеличился в разы. В 2005 году объем товарооборота составлял 6,8 млрд долларов, а в 2021-м — достиг 30 млрд долларов, из них 21,2 млрд долларов приходится на экспорт турецких товаров в Африку.

Доля африканских стран в общем объеме турецкой внешней торговли также растет. В 2003 году она составляла 4,5%, а в 2021 — 9,4%. В ближайшие годы Анкара намерена увеличивать торговлю с континентом — до 50 млрд долларов.

Турция экспортирует на континент черную металлургию, транспортные средства и строительную технику, импортируя золото, масла, минеральное топливо и пластмассовые изделия.

Республика активно проводит инвестиционную политику в Африке. Прямые инвестиции в развитие инфраструктуры, строительства, в энергетический сектор континента достигают 10 млрд долларов. Вначале проекты Анкары располагались преимущественно на Севере Африки, однако потом появились в Западной Африке и странах Африканского Рога.

Между Анкарой и государствами континента подписано 47 экономических соглашений. В общей сложности турецкие компании реализовали более 1150 проектов на сумму свыше 78 млрд долларов в Африке.

Так, Турция участвовала в строительстве Кигали-Арены в Руанде, мечети в Гане, турецкая компания Yapı Merkezi реализует железнодорожные проекты в Марокко, Алжире, Эфиопии, Сенегале, Танзании и Судане. Республика строит международные аэропорты, гидроэлектростанции, гостиницы, жилые и деловые комплексы, конференц-центры, торговые центры, больницы и транспортную инфраструктуру по всему континенту.

В Сенегале Турция возвела крупный Олимпийский бассейн на 50 тысяч зрителей и отель для Четвертых летних юношеских Олимпийских игр. Также Анкара потратила около 50 млн долларов на открытие крупнейшего военного объекта в Сомали и большой мечети в Джибути, построила электростанции в Мали, Гане и на Мадагаскаре.

В Сомали, где с 1998 года не прекращается гражданская война, Турция стала одним из первых государств, возобновивших работу своего посольства, а Turkish Airlines стала первой международной коммерческой авиакомпанией, наладившей регулярные авиарейсы в столицу Могадишо. Национальный авиаперевозчик страны Turkish Airlines, к слову, совершает рейсы в разные города 40 африканских стран по 61 направлению.

Анкара помогла Сомали в строительстве дорог, больниц и школ, выделила стране гуманитарную помощь на сумму свыше 1 млрд долларов, а также участвует в восстановлении сомалийской армии, поставляет вооружение, обучает свыше 10 тысяч местных солдат.

Военное сотрудничество

Также растет сотрудничество между странами в военной сфере. В 2016 году близ Могадишо была открыта первая турецкая военная база в Африке, а президент Судана передал Анкаре на 99 лет Суакин «для реставрации исторических памятников и реконструкции порта», который сможет принимать как гражданские суда, так и военные корабли.

Анкара продает на континент беспилотники и бронетранспортеры. В 2021 году страна экспортировала вооружений и военной техники на 2,8 млрд долларов, это на 39,7% больше, чем за год до этого.

Турция подписала двусторонние соглашения с Суданом, Танзанией, Угандой, Бенином и Кот-д'Ивуар о сотрудничестве в области промышленного производства, закупок и обслуживания военной и оборонной техники, технической и логистической поддержки, обмена информацией в этой области.

Секрет успеха

Директор по внешнеполитическим исследованиям SETA Мухиттин Атаман отмечает, что Турция, в отличие от бывших колониальных стран, не навязывает африканским государствам иерархические отношения.

«Анкара использует беспроигрышную стратегию, поскольку у нее нет скрытых планов в отношении континента. Турция стремится внести свой вклад в прогрессивное развитие африканских стран, стремится к равноправному партнерству со всеми государствами, что позволит всем сторонам максимально реализовать свои национальные интересы», — считает аналитик.

Он подчеркнул, что в настоящее время существует 45 совместных деловых советов со странами Африки.

«Турция придает большое значение континенту и пытается развивать свои отношения на основе равноправного сотрудничества и взаимной выгоды. А учитывая, что республика создала уникальную модель партнерства с государствами Африки, она не конкурирует ни с одной другой страной на континенте. Так что стороны продолжат активное взаимодействие на региональных и глобальных платформах», — подытожил специалист.

Схожую точку зрения в беседе с TRT на русском высказал специальный эмиссар Международного общества дипломатов по СМИ в Нигерии Виктор Асие.

«В настоящее время Турция импортирует нефть, сжиженный природный газ и сельскохозяйственную продукцию, а Нигерия — текстиль, ковры, сельскохозяйственную технику и медицинские товары. По данным Обсерватории экономической сложности (OEC), за последние 26 лет экспорт Анкары в Абуджу увеличился в годовом исчислении на 17,5%, а за 26 лет с 7,35 млн долларов в 1995 году до 1,05 млрд долларов в 2021 году», — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что по всей стране также работают турецкие строительные, производственные и энергетические компании.

«С момента появления «Боко Харам» в северо-восточной части Нигерии правительство страны разработало внутренние меры по борьбе с ними и обратилось за международной поддержкой в борьбе с террористами. Однако, несмотря на принятые меры, боевики все еще совершают вторжения в некоторые северные общины», — отметил эксперт.

По его словам, нигерийские власти стремятся обеспечить здоровую деловую среду для компаний, инвесторов и предприятий из Турции и других стран. Недавно председатель Сената Нигерии Годсвилл Акпабио обратился к послу Турции в Нигерии Хидаяту Байрактару.

«Он отметил необходимость укрепления и расширения областей сотрудничества двух стран, добавив, что в настоящее время оба государства сталкиваются с вызовами в лице терроризма и отсутствия безопасности. Коллективное решение этих проблем поможет Анкаре и Абудже в будущем развивать еще более плодотворные экономические отношения», — резюмировал специалист.