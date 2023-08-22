Идея о вступлении Таджикистана в Евразийский экономический союз вернулась в повестку. На днях министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин заявил, что в Душанбе все еще взвешивают все плюсы и минусы от членства в организации, опираясь на опыт соседнего Кыргызстана.

Отвечая на соответствующий вопрос, министр заявил, что в Душанбе изучают опыт стран, уже вступивших в союз — Кыргызстана и Армении. «Так как эти страны имеют схожие экономические показатели с Таджикистаном, — объяснил министр и добавил. — Решение о присоединении к Евразийскому экономическому союзу будет приниматься максимально взвешенно».

Это заявление вызвало некоторое удивление в экспертной среде, ведь буквально в июне таджикские чиновники дали понять, что уже приняли решение относительно ЕАЭС — и оно не в пользу вступления.

Во время визита в страну главы МИД РФ Сергея Лаврова начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что вопрос о вступлении в ЕАЭС не стоит, и эта тема не обсуждалась ни на встрече Сироджиддином Мухриддином, ни на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС не стоит на повестке дня. В ходе встреч в Душанбе акцент был сделан исключительно на вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, региональной безопасности, а также на взаимодействии двух стран в рамках международных организаций», — заверил Шохин Самади.

Впрочем, даже публичные заявления Сергея Лаврова позволяют судить: тема в ЕАЭС в повестке его визита присутствовала. «Мы очень рассчитываем, что ваши таджикистанские хозяева, предоставляющие эту гостеприимную территорию, вскоре все-таки определят для себя выгоды присоединения к ЕАЭС. Над этим работают люди, специальный есть механизм консультаций. Ну и, безусловно, мы продолжим работать в Организации объединенных наций», — заявил российский министр, посещая 201-ю российскую военную базу в Душанбе.

По мнению специалиста по Центральной Азии, научного сотрудника центра Карнеги по изучению России и Евразии Темура Умарова, до начала полномасштабного конфликта Москва не проявляла особого желания к тому, чтобы Таджикистан входил в ЕАЭС — «упор делался в первую очередь на Узбекистан». Процесс интеграции повлек бы за собой не только изменения в сфере таможенного законодательства, но решения в сфере безопасности из-за протяженного участка границы между Таджикистаном и Афганистаном, говорит он. Однако в связи с войной в Украине приоритеты изменились, и для России важны новые рынки, добавляет Умаров: «Поэтому я думаю, что сейчас между Москвой и Душанбе могут идти какие-то переговоры, и на основании этого таджикские власти строят свою риторику».

С октября 2019 года власти России стали активно убеждать Узбекистан присоединиться к ЕАЭС, но сам Ташкент принял компромиссное решение — стать наблюдателем, чтобы пока не брать на себя обязательство, но иметь возможность участвовать во встречах и изучать документы. Таджикистан в качестве потенциального члена ЕАЭС стали упоминать значительно позже.

При этом другой эксперт по Центральной Азии, Аркадий Дубнов связывает заявление министра Сироджиддина Мухриддина с недавним визитом в Москву делегации таджикских чиновников. Они инспектировали условия жизни своих соотечественников, уехавших на заработки в Россию. К тому же российские власти последнее время решили еще сильнее ужесточить условия пребывания мигрантов в России — Госдума обсуждает законопроект, согласно которому стоимость трудового патента для Москвы может вырасти примерно в 4 раза — с 6600 до 26000 рублей. А тех мигрантов, кто успел получить российский паспорт (среди уроженцев Таджикистана их больше всего), заставляют становиться на воинский учет, что грозит мобилизацией.

«Думаю, что по вопросу вступления ЕАЭС ничего принципиально не изменилось. — сказал Дубнов TRT на русском. — Но нужно было сгладить впечатление от резонансной новости о таджикских мигрантах в России».

Впрочем, именно избавление от необходимости платить за трудовой патент часто называют главным плюсом от возможного вступления Таджикистана в ЕАЭС. В качестве минусов в свою очередь приводят необходимость соблюдать жесткие стандарты, действующие внутри организации, ради чего некоторые предприятия придется модернизировать с высокими затратами.