После кризиса беженцев в 2015 году правительства Польши и Венгрии объявили себя «‎защитниками христианского наследия Европы»‎ и закрыли границы для приема беженцев.

Этот национализм сослужил им хорошую службу при голосовании. Но сейчас в большинстве восточных экономик ЕС уровень безработицы составляет 5%. В регионе острая нехватка рабочей силы: пустуют по меньшей мере 670 тыс. рабочих мест, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты.

Это побуждает правительства Восточной Европы действовать и искать миллионы рабочих рук, которые смогут поддерживать их экономики в ближайшие годы.

Дефицит рабочей силы в регионе стал еще более острым после того, как вторжение России в Украину привело к перетоку рабочей силы через границу. Сейчас украинцы массово возвращаются в родную страну, поэтому в Восточной Европе по-прежнему не хватает работников.

Страны отчаянно ищут персонал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в этом году заявил руководителям корпораций, что переживающей трудности венгерской экономике потребуется 500 тыс. новых рабочих в течение двух лет. То есть премьер предложил увеличить число нынешней рабочей силы всей страны на 10%, отмечает издание.

С тех пор парламент Венгрии принял закон, упрощающий привлечение иностранных рабочих, ограничивая при этом срок их пребывания тремя годами.

В Венгрии китайская компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) начала строительство крупнейшего в Европе завода по производству аккумуляторов стоимостью $8 млрд недалеко от Дебрецена, недалеко от границы с Румынией. Но, чтобы обеспечить завод рабочей силой, Венгрия уже в ближайшее время должна резко нарастить прием иностранных работников, подчеркивает издание.

По оценкам польского института социального страхования, Польше необходимо принимать не менее 200 тыс. иммигрантов в год в течение следующего десятилетия, чтобы сохранить нынешнее соотношение населения трудоспособного возраста и пенсионеров.

Чехия утвердила более высокие квоты на выдачу виз для рабочих из Филиппин и Монголии, стремясь восполнить пробел, вызванный уезжающими украинцами.

«Звонки от компаний действительно отчаянные. Недостаток рабочей силы — действительно главное препятствие для роста фирм», — заявил в беседе с Bloomberg министр труда Чехии Мариан Юречка.

По его словам, к 2030 году стране понадобится еще около 300 тыс. иностранных рабочих помимо примерно 900 тыс., которые есть сейчас.

Смена риторики для избирателей

Примечательно, что в 2015 году правительство Виктора Орбана построило забор на границах страны, чтобы не пускать беженцев. Будапешт отказался принимать просителей убежища и установил рекламные щиты, предупреждающие: иностранцы грозят лишить венгров рабочих мест.

Лидер правящей «‎‎Партии справедливости и развития» (ПиС) Польши Ярослав Качиньский открыто говорил, что «‎‎мусульмане представляют угрозу для Европы». Однако теперь он выступает за прием новых работников из Азии.

В июле 2023 года обе страны попытались заблокировать план ЕС о совместном размещении мигрантов, прибывших из-за пределов Европы.

Но сейчас это всё выглядит скорее как работа на внутреннего потребителя, отмечает Bloomberg: Варшава и Будапешт пытаются представить свои избирателям, что они продолжают придерживаться жесткой линии в отношении мигрантов. Но на деле это не так, уточняет издание.

После того как правительства Восточной Европы годами кормили своих избирателей новостями о бесчинствах мигрантов, теперь они пытаются убедить электорат, что иностранные рабочие «‎‎играют ключевую роль в инвестиционных проектах, которые обеспечат опережающий экономический рост в ближайшие годы».

Страны пытаются представить работников из Азии не как «‎гастарбайтеров и мигрантов»‎, а «‎квалифицированную рабочую силу»‎, чтобы переубедить избирателей.

В этих частях Восточной Европы обнажается неловкая правда: экономическая реальность догнала самую язвительную антииммигрантскую риторику на континенте, заключает агентство.