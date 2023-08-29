30 августа Турция отмечает День Победы — в этот день в 1922 году турецкая армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка завершила разгром войск интервентов и заложила основы будущего независимой Турции.

Великое наступление

После окончания Первой мировой войны в 1919 году страны Антанты, ссылаясь на положения Мудросского перемирия, ввели войска в Анатолию. Ряд государств открыто говорили о территориальных претензиях и желании разделить Турцию.

Французские войска захватили регион вокруг Аданы на юге Турции, в то время как британские солдаты вошли в Урфу, ныне Шанлыурфа, и Мараш, ныне Кахраманмараш. Также британцы захватили Самсун и города Мерзифон и Амасья в Черноморском регионе.

Итальянцы оккупировали большие участки побережья Средиземного моря, включая Анталью и другие города Юго-Западной Анатолии.

15 мая 1919 года греческая армия высадилась в Измире с разрешения держав Антанты.

Под угрозой оказалось будущее турецкого народа. В стране началось активное национально-освободительное движение против интервентов.

В 1920 году в Турции было создано Великое национальное собрание (парламент). Появление этого органа не понравилось представителям стран-интервентов, поэтому они усилили давление на Ататюрка и его соратников.

Особая активность фиксировалась на западном фронте. Греческие войска в 1921 году продвинулись до района Полатлы, захватывая территории. Жители Турции объединились для того, чтобы дать отпор греческим войскам, отмечает «‎Анадолу»‎.

Бои в районе Сакарьи продолжались на протяжении 22 дней. В итоге греков удалось остановить и выбить с турецкой территории. Понадобилось еще около года, чтобы окончательно изгнать греческих интервентов из Турции.

26 августа 1922 года Мустафа Кемаль-паша объявил о начале масштабного наступления, оно вошло в историю как Великое наступление. Оно стало поворотным моментом в истории Турции, подчеркивает «‎Анадолу»‎.

27 августа армия освободила Афьонкарахисар, 30 августа — Кютахью в Центральной Турции.

Утром 30 августа 1922 года Ататюрк прибыл в расположение войск в районе Зафертепе Чалкейе в Кютахье. Так началась битва при Думлупынаре, изменившая ход истории Турции.

Турецкая армия окружила и отбросила войска греческих интервентов. Оставшиеся разрозненные части греческих войск бежали.

После победы при Думлупынаре Мустафа Кемаль-паша отдал новый приказ армии: «Ваша первая цель — это Средиземное море. Вперед!»

1 сентября 1922 года турецкая армия освободила от греческих войск Гедиз, спустя два дня — Эмет и Тавшанлы, 9 сентября — Измир. Таким образом, приказ главнокомандующего Мустафы Кемаля-паши был успешно выполнен. Великое наступление турецкой армии увенчалось успехом и началом освобождения Турции от иностранных интервентов.

Как Турция будет отмечать 30 августа

В День Победы в Анкаре и других городах страны пройдут крупные праздничные мероприятия. Основные торжества состоятся в столице, в которых примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди страны Эмине Эрдоган.

В этот день впервые будет исполнен марш, специально подготовленный к столетию Турецкой Республики. Праздничные мероприятия начнутся с посещения Аныткабира — мавзолея Кемаля Ататюрка. После этого состоится церемония поздравлений в Президентском комплексе. Пешая процессия пройдет от первого Законодательного собрания республики до здания Великого национального собрания Турции с участием военных.

Вечером, в рамках празднования, в Президентском комплексе состоится торжественное представление, оно будет состоять из двух частей. Программу откроет выступление президентского Почетного караула. Ожидается, что в мероприятии примут участие 4,5 тыс. человек. Это будут преимущественно военные, а также родственники погибших и участников войны.

‎‎После исполнения марша Истикляль («Независимость») президент Эрдоган обратится к приглашенным гостям. Затем начнется концертная программа, которую откроет выступление певца Ферхата Гёчера. Он выступит в сопровождении оркестра MSB Armoni Mızıkası.

В концерте примут участие 1071 человек, уточняет «‎Анадолу». ‎Выступят оркестры ВМС, ВВС и Сухопутных войск Турции, а также духовой оркестр Президентской охраны, песенный хор Турции, парадные отряды Жандармерии и др. Кроме того, в параде примут участие отряды из 16 тюркских государств. Будет представлен также исторический отряд Османской империи и показательный стрелковый отряд Президентской охраны.

Во второй части программы гостям мероприятия покажут фильм в честь Дня Победы и световое шоу, подготовленные президентским Управлением по связям с общественностью.

Представление дронов

Директор Центра народных собраний и культуры администрации президента Турции Орхан Каракурт в беседе с «‎Анадолу»‎ уточнил, что в День Победы на сцене будет выступать 1071 человек.

В рамках концерта будет представлен марш в честь 100-летия республики. Завершится программа запуском дронов — в небе над турецкой столицей покажут световое шоу беспилотников, посвященное победе турецкой армии и 100-летию республики.

Праздник в других городах

30 августа корабли ВМФ Турции зайдут в два порта Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), чтобы отметить День Победы, передает «‎Анадолу»‎.

Корветы TCG Bandirma и TCG Bartin посетят города Газимагуса и Гирне, говорится в заявлении Командования сил безопасности ТРСК. Корабли будут открыты для посещения публики, уточняет ведомство.

В Стамбуле в честь Дня Победы 30 августа услуги метро Мармарай, Башкентрай, Избан, Гайреттепе-Аэропорт Стамбула будут бесплатными. Основные празднества в городе пройдут в центральных районах, на улице Ватан.

В Афьонкарахисаре 30 августа состоится праздничный мотопробег в честь 100-летия Турецкой Республики. В пробеге будут участвовать 500 мотоциклов под эгидой Турецкой федерации мотоциклистов (TMF).