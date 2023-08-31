Спустя несколько дней после падения самолета Embraer Legacy в Тверской области гибель лидера ЧВК «Вагнер» признали на официальном уровне. Сначала о Пригожине, как об уже погибшем, высказался президент России Владимир Путин: «Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х. Это был человек сложной судьбы». Однако на тот момент даже Путин оговаривался, что на гибель лидеров «Вагнера» указывают лишь «первичные данные».

Точку в этом вопросе поставил Следственный комитет, уже 27 августа. «В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — заявили в ведомстве.

Напомним, что сразу после крушение самолета появилось немало конспирологических версий, что лидер наемников специально запутал возможных преследователей и сел в другой бизнес-джет, но сейчас подобные предположения можно встретить только в совсем маргинальных источниках.

Африка дистанцируется

Как подтвердил в своей речи Владимир Путин, накануне гибели Евгений Пригожин вернулся из Африки, где дислоцирована значительная часть его личного состава. Судя по всему, у лидера наемников были серьезные планы на будущее.

Список стран континента, в которых ЧВК «Вагнер» имело влияние при Пригожине, весьма велик и, что примечательно, многие из них граничат друг с другом: Ливия, Судан, Мали, ЦАР, Буркина Фасо, Нигер и Мозамбик. В некоторых случаях даже западные аналитики признают — уход российских наемников может создать вакуум, который попытаются занять другие игроки, и тогда и без того нестабильные регионы погрузятся в настоящую войну. Один из таких примеров — Мали.

Еще более полагалась на «Вагнера» в вопросах обеспечения безопасности Центрально-Африканская Республика (ЦАР). По данным газеты The Wall Street Journal, именно с ее президентом Фостен-Арканжем Туадера Пригожин встречался в свои последние дни. С другой стороны, сотрудничество Банги и Москвы имеет и более официальную составляющую — на уровне Минобороны РФ. Это дает советнику президента ЦАР Фиделю Гуанджике основания утверждать, что смерть Пригожина не повлияет на ситуацию в стране.

«У нас есть соглашение с Россией об обороне, и находящиеся в стране военизированные формирования продолжат свою работу, как и прежде. Они найдут другого руководителя, — сказал он в интервью. — Что касается торговых отношений, у россиян есть лицензии на добычу полезных ископаемых, пивоваренный завод и на лесное хозяйство. Это не изменится, даже если Евгения Пригожина больше не будет».

Кстати, как утверждают собеседники WSJ, процесс отдаления от ЧВК «Вагнера» власти ЦАР начали еще до гибели Пригожина — но после попытки мятежа. Якобы во время форума «Россия-Африка» Кремль попросил президента Туадеру сократить связи с одиозным лидером наемников.

При этом в Ливии, как заявил WSJ управляющий директор консалтинговой фирмы в сфере безопасности Libya Desk Мохамед Эльярх, похожее решение было принято без подсказки из Москвы. «Они чувствовали, что, если они сделают это в России, они смогут сделать это и в Бенгази», — пояснил он логику окружения полевого командира Халифа Хафтара — лидера мятежников, которые контролируют часть страны и сотрудничали с «Вагнером».

По данным Мохаммеда Эльярха, теперь в Ливии будет создана новая частная военная компания под руководством российских силовиков, однако ее личный состав, вероятнее всего, будет представлен бывшими «вагнеровцами». Офицер ливийских спецслужб, с которым поговорило издание, подтверждает это, и даже передал слова, якобы сказанные замминистром обороны России Юнус-Бек Евкуровым и Халифу Хафтару во время недавнего визита 22 августа.

На то, что ЧВК «Вагнер» передаст свои зарубежные проекты новым управляющим, указывают и косвенные факты: со дня смерти Евгения Пригожина перестали отвечать телефоны для набора новых бойцов. — «Работа по набору новых кадров началась перед поездкой (Пригожина — TRT на русском) в Африку, — пояснил газете «Московский Комсомолец» сотрудник офиса «Вагнера» в Санкт-Петербурге. — Но сейчас она не ведется, на данный момент все приостановлено».

«Ну тут, конечно, можно только гадать, как ситуация с «Вагнером» будет развиваться дальше, — сказал TRT на русском африканист Алексей Целунов. — В первую очередь многое будет зависеть от того, насколько и как эти подразделения будут продолжать бесперебойно снабжаться всем необходимым. И что будет с командованием: не попадут ли они в большую зависимость от местных источников финансирования, политических раскладов или конъюнктуры. У меня была некая гипотеза, что цель Вагнера заключалась в том, чтобы пробить себе логистические маршруты через весь континент от Камеруна через ЦАР и Судан к побережью Красного моря и на север в Средиземноморье в Ливию и установить эдакую квазиконфедерацию антизападных режимов. Но, возможно, никакой четкой стратегии на самом деле не было. Пригожин и его люди просто пытались продавать свои услуги местным автократам по демпинговым ценам, попутно выискивая месторождения, которые можно взять под свой контроль».

По данным источников западных СМИ, контроль за африканской империей Пригожина постепенно пытается получить Главное управление Минобороны России (ГРУ), а именно — генерал Андрей Аверьянов. Как отмечает Financial Times, лидера наемников предупреждали о таком «перераспределении собственности», но он попытался сохранить контроль над активами.

Белорусская пустошь

Не менее интригует и судьба той части ЧВК «Вагнер», которые после мятежа передислоцировались в Беларусь и разместились в полевом лагере близ деревни Цель Могилевской области. Как отметил в беседе с TRT на русском военный эксперт Дмитрий Кузнец, часть палаток в нем стали разбирать еще до смерти Пригожина. На это указывают спутниковые снимки, опубликованные «Радио Свобода».

Сразу после известий о гибели Евгения Пригожина были предположения, что его бывшие подчиненные могут предпринять что угодно — вплоть до нового похода на Москву по трассе М1 вместо М4. Но все это, как указывает Кузнец, оказалось пустыми опасениями. «Судя по Telegram-каналам разной степени связанности с «Вагнером», они там сейчас в прострации, — сказал он. — Никакого реального совместного заявления командиров так и не прозвучало. Думаю, теперь каждый пойдет своей дорогой, а кто-то конечно, перейдет в окологосударственные структуры».

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко попытался убедить всех, что с лагерем «Вагнера» в Могилевской области ничего не произойдет. ««Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек, — сказал белорусский лидер. — Сейчас нет необходимости их здесь держать. Они будут приезжать сюда определенными партиями на подготовку. Если Россия захочет отсюда брать людей на ротацию в Африку, пожалуйста, мы не против, пусть здесь находятся те люди. Мы помогаем и поддерживаем их, поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать».

По мнению бывшего белорусского дипломата Павла Слюнкина, лишенные тяжелого вооружения, а теперь и централизованного командования отряды «Вагнера» в Беларуси не представляют серьезной опасности ни для Минска, ни для Москвы. «Однако мнение Лукашенко по поводу их судьбы будет факультативным, — отметил Слюнкин в беседе с TRT на русском. — Мы знаем, что Лукашенко всегда откладывает высказывания по наиболее острым вопросам. Например, на заявление Москвы о размещении в Беларуси ядерного оружия он отреагировал спустя шесть дней. Полагаю, что одним из сценариев могло бы стать поглощение части вагнеровцев белорусскими силовыми структурами, но у белорусского бюджета вряд ли есть на это средства».