Вряд ли кто-то из действующих немецких политиков способен сейчас повести за собой Германию. Это касается и действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца. К тому выводу пришли аналитики YouGov в ходе опроса общественного мнения, сделанного по заказу немецкой газеты Berliner Kurier. Всего 29% опрошенных считают, что нынешний глава правительства «подходит для руководства страной». С ними не согласны 58% респондентов.

В последнее время над канцлером сгустились тучи. Во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии в центре Мюнхена Олафа Шольца освистали. А еще до появления политика на сцене присутствовавшие скандировали в адрес правительства: «Лжецы», «Неудачники», «Подстрекатели войны».

На фоне этого журнал Stern опубликовал электронные письма, которые ставят под сомнение показания канцлера по так называемому делу Cum-Ex о присвоении государственных денег. В феврале прошлого года гамбургский адвокат Герхард Штрате подал иск в отношении Олафа Шольца, до этого занимавшего должность бургомистра Гамбурга, и сменившего его на посту Петера Ченчера «по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов».

По мнению Штрате, политики могут быть причастны к делу Cum Ex, в котором частный банк M.M.Warburg & CO в Гамбурге обманным путем присваивал государственные средства. Следователям Шольц заявил, что принимал у себя акционеров этого банка — Макса Варбурга и Кристиана Олеариуса. Он отметил, что «не помнит содержание беседы», но она точно была, утверждает он, ссылаясь на свой календарь.

Издание опубликовало фрагменты письма главы его офиса в Гамбурге Жанетт Швамбергер в апреле 2021 года. Она писала доверенному лицу Шольца Вольфгангу Шмидту, который сейчас возглавляет администрацию канцлера: «Меня это раздражает. Я никогда не видела никакой запланированной встречи с Олеариусом в календаре за ноябрь 2017 года. Не было ее и в октябре 2017 года. Все это странно». Так что теперь правдивость слов Шольца оказалась под вопросом.

Утрата доверия

Тем временем и у других немецких политиков в целом дела также идут не важно. Согласно опросу YouGov, чуть большей поддержкой, чем нынешний глава правительства, пользуется баварский премьер-министр Маркус Зёдер. Но и эти цифры также невысоки — 36% немцев считают его подходящим кандидатом на пост канцлера, 48% думают иначе.

В 2025 году пройдут следующие выборы в бундестаг. «В преддверии голосования блоку ХДС/ХСС придется поломать голову с кандидатом на пост канцлера, учитывая, что глава христианских демократов Фридрих Мерц оказался еще менее популярным, чем председатель ХСС Зёдер», — пишет по этому поводу Berliner Kurier.

Доверие нынешнему министру иностранных дел Анналене Бербок, пришедшей к власти от партии «Зеленых», выразили лишь 26% респондентов, а 60% уверены, что из нее не получится глава правительства.

Похоже обстоят дела у министра экономики от «Зеленых» Роберта Хабека и министра финансов Кристиан Линднера от Свободной демократической партии Германии. Их во главе страны хотели бы видеть чуть более 20% немцев, а свыше 60% считают это не лучшим выбором.

Схожие цифры и у депутата бундестага от «Левой» партии Сары Вагенкнехт.

На руку правопопулистам

Впервые в истории эксперты из Yougov оценили шансы на лидерство правопопулистов из «Альтернативы для Германии» — Алис Вайдель и Тино Хрупаллы. До этого, учитывая, что партия считается нерукопожатной в Германии, ее предпочитали не брать в расчет.

Однако она становится все более популярной и не замечать ее нельзя. Амбиции Вайдель и Хрупаллы на лидерство поддерживают 22 процента и 17 процентов немцев соответственно. У самой партии дела обстоят гораздо лучше, отмечает Politico.

В 2023 году удвоилось число сторонников АдГ, достигнув 20%. Таким образом, партия находится на втором месте, всего на пять процентов отставая от христианских демократов и значительно опережая социал-демократов канцлера Олафа Шольца.

«Во многом такая популярность АдГ объясняется постоянными распрями в коалиции социал-демократов с зелеными и либеральными демократами», — отмечает издание.

Помимо этого в Германии наблюдается заметный рост насильственных преступлений. В прошлом году — более чем на 20%. При этом многие немцы, как сообщает Politico, связывают это с ростом нелегальной миграции. По данным полицейской статистики, иностранцы составляют около трети подозреваемых в совершении преступлений, зарегистрированных в 2022-м.

Смотрят свысока

На фоне всего происходящего в стране резко падает доверие немцев к демократии. Особенно заметна эта тенденция на западе страны, пишет газета Tagesspiegel. Издание совместно с Фондом Кёрбера провело опрос общественного мнения, в результате которого выяснилось, что осенью 2021 года чуть менее трети опрошенных не доверяли немецкой демократии. Летом этого года их число выросло до 54%.

Довольны демократией в Германии только 38% немцев, хотя еще полгода назад 52% граждан ФРГ. А доверяют демократическим ценностям только четверо из десяти респондентов.

Значительно ухудшилось отношение немцев к партиям. Если в 2020-м о доверии к ним заявляли 29 процентов граждан Германии, то сейчас всего 9 процентов. Почти половина респондентов считает, что дела в стране обстоят плохо или совсем несправедливо, а 71% немцев уверены, что политические лидеры «живут в своем собственном мире и смотрят свысока на остальную часть общества». Эти тенденции, как отмечает издание, и ведут к росту популярности правопопулистов.

Не хватает единства

Падение рейтинга канцлера Олафа Шольца «вызвано неудовлетворительной работой немецкого правительства по всем ключевым направлениям во внутренней и внешней политике ФРГ», отметил в беседе с TRT на русском научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов.

««Светофорная» коалиция из СДПГ, «Союза90/Зеленых» и СвДП не смогла решить проблему дорогих энергоносителей для немецкой промышленности. В результате жители Германии столкнулись с инфляцией, падением уровня жизни и общим экономическим спадом», — отметил эксперт.

По его мнению, трехпартийному правительству не хватает внутреннего единства, поэтому ему не удается быстро прийти к согласию по важным вопросам развития страны.

«Если в первые месяцы работы правительства казалось, что Шольц смог заручиться необходимым авторитетом внутри своего кабинета, чтобы эффективно устранять внутренние разногласия, то на фоне деформации его позиции по вопросам военной помощи Киеву этот авторитет был поставлен под сомнение», — подытожил эксперт.