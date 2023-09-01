В администрации греков-киприотов радикально выросло количество нападений на мечети: за последние десять лет пострадали свыше 20 религиозных объектов. Об этом в интервью «‎Анадолу»‎ заявил Ибрагим Бентер, глава Управления фондов Кипра (EVKAF).

«В последние годы количество нападений [на мечети] участилось, и они представляют опасность», — заявил Бентер.

По данным EVKAF и МИД ТРСК, с 2012 по 2023 годы в городах, контролируемых администрацией греков-киприотов, было совершено более 20 нападений на мечети. Из них пять атак пришлись на мечеть Копрулу Хаджи Ибрагима Ага в Лимассоле.

Последнее по времени нападение на храм произошло 26 августа, когда неизвестные закидали мечеть бутылками с зажигательной смесью.

МИД Турции осудил атаку на храм.

«Это гнусное нападение — еще одно дополнение к прошлым действиям против различных мечетей в администрации киприотов-греков», — говорится в заявлении министерства.

Бентер назвал нападение на мечеть в Лимассоле «очень серьезным» инцидентом, поскольку нападавший пытался сжечь мечеть, используя легковоспламеняющееся вещество.

Большой трагедии удалось избежать только потому, что мечеть в это время была пуста, подчеркнул представитель EVKAF. Он призвал власти принять меры против нападений на мечети и турецко-исламские артефакты в городах, находящихся под властью кипрско-греческой администрации.

Терпимость со стороны администрации киприотов-греков

Ссылаясь на многочисленные нападения на мечети и исторические памятники в администрации киприотов-греков в последние годы, Бентер отметил: «До сих пор не было ни одного ареста или наказания нападавших».

«Администрация на юге [Кипра] терпимо относится к нападениям [на мечети]. Такая терпимость со стороны администрации увеличивает смелость нападающих и вызывает ощущение, что нападение на святыни не представляет никакого риска. Если бы они [власти администрации греков-киприотов] наложили суровые наказания за нападения, таких случаев было бы меньше», — добавил чиновник.

По его словам, нападения на культовые сооружения и исторические памятники — это преступления, зачастую осуществляемые с применением зажигательных веществ. Они представляют большую опасность для людей, находящихся в этих местах.

Бентер уточнил: в ТРСК много церквей. За 452 года, прошедшие с момента османского завоевания Кипра, на всей территории острова не было ни одного нападения на церкви.

Османская империя не вмешивалась в религию греков, армян, маронитов и других меньшинств после захвата Кипра в 1571 году, подчеркнул чиновник. Османская администрация проявляла терпимость к немусульманам и признавала их право на частную собственность, напомнил представитель ТРСК.

Он констатировал: нападения на святые места наносят ущерб межобщинному миру.

Более 20 нападений на мечети за последние 10 летПомимо атак на мечеть Копрулу Хаджи Ибрагима Ага в Лимассоле нападениям также подвергся храм в деревне Дения: за последние десять лет мечеть пытались дважды сжечь.

Первый инцидент произошел в 2013 году — тогда мечеть восстанавливали при финансовой поддержке Программы развития ООН. Эта же мечеть стала объектом нападения в 2016 году, когда в нее бросили три бутылки с зажигательной смесью.

Не защищены от атак и кладбища. Так, на османско-турецком кладбище в городе Ларнака неизвестные разрушили надгробия и выбросили мусор.

В 2020 году злоумышленники швыряли бутылки с зажигательной смесью во двор мечети Тузла в Ларнаке, вывешивали византийский флаг на стене мечети и писали антиисламские лозунги.

В 2021 году была предпринята попытка сжечь Большую мечеть Ларнаки. На стенах мечети, которая находится в селе Ялова, неизвестные написали антиисламские лозунги и нарисовали греческий флаг.

Ранее в этом году власти киприотов-греков выдали лицензию на строительство таверны в саду мечети Хала Султан Текке. После вмешательства президента ТРСК и реакции общественности греки отказались от этой инициативы и сменили лицензию таверны на лицензию кафе.