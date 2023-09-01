Европейские авиационные регуляторы выяснили, что лондонская компания AOG Technics Ltd поставляла поддельные запчасти для ремонта реактивных двигателей CFM56. Это самая популярная модель двигателя в мире: ее устанавливают, в том числе, на самолеты Airbus SE A320 старшего поколения и на Boeing 737. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявления компаний, нормативные документы и письма операторам.

В Агентстве авиационной безопасности Европейского союза (EASA) подтвердили: сертификаты от AOG Technics для двигателей самолетов были подделаны. Организации, указанные в качестве производителя, в каждом случае подтверждали, «что они не выдавали сертификат и не были разработчиком детали»‎.

Авиационные власти ЕС пытаются выяснить, сколько самолетов затронул этот скандал. Пока не установлено, сколько самолетов могло пострадать из-за несертифицированных деталей. Проблема не затронет новые двигатели CFM Internationa и CFM Leap, который используется на новейших узкофюзеляжных самолетах A320neo и 737 Max.

В начале августа Европейское авиационное агентство (EASA) рекомендовало авиакомпаниям помещать на карантин детали с поддельной документацией. AOG Technics пока не предоставила подробную информацию о происхождении сомнительных деталей.

По словам представителя производителя, CFM обнаружила 72 фальсифицированных сертификационных документа о летной годности. Подделками оказались как минимум 50 наименований от AOG Technics.

По данным Палаты компаний Великобритании, AOG Technics зарегистрирована в 2015 году. Контрольным пакетом акций владеет 35-летний Хосе Самора Ирала, чье гражданство указано как британское в одних анкетах и венесуэльское в других.