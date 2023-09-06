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Омбудсмены Кыргызстана и Турции договорились о сотрудничестве
Чиновники подписали меморандум о взаимодействии в области защиты прав человека. Омбудсмены договорились уведомлять друг друга обо всех нарушениях
Омбудсмены Кыргызстана и Турции договорились о сотрудничестве
Омбудсмены Кыргызстана и Турции договорились о сотрудничестве / Others
6 сентября 2023 г.

Омбудсмен (акыйкатчы) Кыргызстана Джамиля Джаманбаева и омбудсмен Турции Шереф Малкоч подписали меморандум о сотрудничестве в области защиты прав человека. Об этом сообщает аппарат кыргызстанского омбудсмена.

Меморандум предусматривает сотрудничество институтов омбудсменов Кыргызстана и Турции согласно общепризнанным принципам и международным нормам по защите прав человека.

Чиновники также договорились своевременно уведомлять друг друга об известных случаях нарушений прав и свобод граждан обеих стран. Кроме того, омбудсмены условились проводить совместные приемы граждан, а также способствовать восстановлению нарушенных прав в рамках своего мандата, определяемого национальным законодательством каждой из сторон.

«Многие наши граждане находятся в миграции в разных странах. Защита их прав является приоритетным направлением Института омбудсмена. На сегодня в Турции прибывают 35 тыс. граждан Кыргызстана. Из них 6 тыс. граждан КР получили разрешение на работу. 30 кыргызстанцев находятся в закрытых учреждениях Турции. Содействие института омбудсмена Турции в обеспечении соблюдения прав кыргызстанцев для Института Акыйкатчы очень востребована», — заявила Джаманбаева.

Шереф Малкоч отметил: документ позволит усилить сотрудничество, чтобы обеспечить соблюдение прав граждан Кыргызстана и Турции.

«Институты омбудсменов двух стран договорились оказывать содействие в случае нарушение прав своих граждан на территории двух стран. Мы подписали важный документ, который сделает нас сильными в борьбе за права человека», — подчеркнул Малкоч.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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