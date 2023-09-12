8 сентября Еврокомиссия (ЕК) выпустила разъяснения, согласно которым граждане РФ не могут ввозить в ЕС личные транспортные средства. Также Брюссель уточнил список запрещенных к ввозу товаров. Туда попали более 150 позиций: автомобили, сумки и чемоданы, женская одежда, компьютеры, сотовые телефоны, зубная паста, шампуни.

ЕК отмечает: ее разъяснения остаются рекомендацией. Решение вводить запрет в соответствии с принципами Евросоюза находится на усмотрении стран ЕС.

Вопрос вызвал резкую реакцию Москвы. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ЕК приравняла граждан РФ к «людям второго сорта». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейским чиновникам «будет стыдно просто за то, что они такие мысли клали на бумагу». Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Еврокомиссии «‎расизмом»‎.

Точно запрещен ввоз автомобилей

Почти сразу же Брюсселю пришлось давать разъяснения в ответ на свои же разъяснения. Пока в ЕК пообещали «‎‎руководствоваться здравым смыслом», запрещая ввозить санкционные товары.

По автомобилям ответ ЕК однозначный: россияне не могут въезжать в ЕС на личных автомобилях, поскольку это подпадает под запрет на импорт из России.

Одежду россиян и бытовую химию пообещали не конфисковывать, даже если эти предметы подпадают под санкции, заверил представитель Еврокомиссии. По его словам, одежда, которую человек носит при пересечении границы, вряд ли будет использована для обхода санкций, в отличие, например, от автомобилей или других ценных вещей.

Представители ЕК уточнили: ограничения на ввоз авто из России и других ценных вещей относятся и к европейцам.

Чиновник ЕК Даниэль Ферри заявил, что цель санкций — лишить руководство РФ доходов для финансирования войны против Украины. Поэтому Брюссель намерен обеспечить эффективность санкций и невозможность обхода.

«Когда речь идет о ценных товарах, например автомобилях, то здесь требуется строгое соблюдение санкций», — подчеркнул Ферри.

Как запрет действует в реальности?

Пока известно только о случаях конфискации автомобилей и только в Германии. По данным российских СМИ, немецкие таможенники начали применять эту практику в мае. Одной из первых пострадавших стала гражданка РФ Мария из Санкт-Петербурга. У нее есть вид на жительство в Испании. Однако это не спасло ее от санкций: немецкие таможенники изъяли у женщины машину, когда она с мужем ехала из Санкт-Петербурга в Испанию.

К концу июня, по данным газеты «Фонтанка», похожих случаев было около десятка.

4 сентября посольство России в Германии сообщило, что случаи конфискации машин россиян продолжаются. Дипломаты рекомендовали россиянам не въезжать на территорию Германии на авто с российскими номерами. Аналогичные рекомендации выпустило посольство России в Финляндии.

Известен случай, когда немецкие власти вернули россиянину конфискованный автомобиль. Решение об этом вынесла прокуратура Гамбурга.

Юристы называют меры ЕС «‎грубым прочтение правил»‎

В начале июля юристы называли конфискацию автомобилей россиян в ЕС грубым прочтением санкционных правил.

«На мой взгляд, здесь мы имеем дело с эксцессом исполнителя. Власти Германии простой ввоз автомобиля на территорию Евросоюза почему-то посчитали экспортом. Но экспорт — это несколько другая история, это когда человек приезжает на территорию другой страны и хочет там ее продать», — пояснил адвокат Сергей Гландин.

«Арест автомобиля в этом случае выглядит фундаментальным нарушением права собственности», — уточнил Владислав Старженецкий, доцент департамента международного права НИУ ВШЭ.