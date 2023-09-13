Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 3 ноября посетить Казахстан, где должен состояться юбилейный, 10-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Осенью к Астане переходит председательство в этом международном клубе, в связи с чем она намерена организовать и провести переговоры «на самом высоком уровне». По-видимому, ноябрьская встреча лидеров ОТГ способна привести к принятию новых инициатив. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в этот период его страна планирует провести ряд значимых мероприятий.

Юбилейную встречу примет город Туркестан, имеющий официальный статус духовной столицы тюркского мира. Так что локация содержит особый символический смысл.

По словам Токаева, модель функционирования ОТГ набирает все большую актуальность в силу экономических и геополитических обстоятельств. «В этих условиях очень важно укрепление сотрудничества тюркского мира, –– подчеркивал президент Казахстана. –– Тем самым наша организация демонстрирует, что заняла достойное место на международной арене. Нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Это одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана».

Долгосрочные цели ОТГ недвусмысленно обозначены в программном документе «Видение тюркского мира на период до 2040 года», описывающем, как организация сможет использовать коллективный потенциал для того, чтобы стать силой, с которой придется считаться на мировой арене. Однако уже сейчас понятно, что со своими задачами ОТГ справляется в экспресс-формате. Интеграция представителей тюркского мира нарастает стремительно. Факторообразующим явлением в этом контексте стал стамбульский саммит, который состоялся в ноябре 2021 года.

Потенциал роста

За то время, которое прошло после стамбульского саммита, историческим решением участников преобразовавшего Тюркский совет в ОТГ, внутри организации произошло множество позитивных изменений, прежде всего касающихся перспективного расширения состава. Последним явлением этого ряда стало то, что Турецкую Республику Северного Кипра участники организации успели поприветствовать в качестве нового члена-наблюдателя ОТГ.

Одним из наиболее примечательных решений стало формирование инвестиционного фонда ОТГ –– структуры, рассчитанной на форсирование экономического роста государств-членов в том числе через выделение финансирования малым и средним предприятиям. Было принято решение разместить его в Стамбуле и присвоить фонду международный статус. Капитал инвестиционного фонда составил на первом этапе около $500 млн. Не исключено, что в перспективе организация может сформировать собственную банковскую организацию: для этого нет помех.

Внеочередной саммит в марте 2023 года в Анкаре продемонстрировал, что организация может вырабатывать совместные ответы на гуманитарные кризисы. Так, была согласована договоренность о создании общего механизма реагирования на ЧС. Это результат консолидации тюркских государств перед лицом произошедшего в феврале землетрясения, затронувшего турецкие города.

Вместе с тем члены ОТГ предприняли множество значимых культурных инициатив, направленных на взаимную интеграцию. Так, в 2022 году даже была учреждена Комиссия по общему алфавиту, призванная ускорить процесс укрепления языкового единства.

Еще один элемент, укрепляющий отношения между участниками, –– приоритезация религиозных вопросов. ОТГ четыре раза в год собирает представителей религиозных учреждений для обсуждения тем, касающихся ислама.

Совместный рынок стран ОТГ приближается к планке в 160 млн человек, а общий ВВП оценивается в более чем $1,3 трлн. Это около 2,3% от глобальной экономики. Тем не менее, у международного клуба есть все шансы расширяться. О том, что входящие в ОТГ государства пока не в полной мере задействуют имеющийся у них потенциал в сфере экономики и торговли, заявлял в этом году на внеочередном саммите ОТГ президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Это происходит «в силу наличия барьеров, сдерживающих рост товарооборота в регионе», отмечал глава республики. В связи с этим, отмечал Жапаров, Бишкек крайне заинтересован в дальнейшем углублении торгово-экономических отношений в рамках организации.

Влияние регионализации

Феномен растущей актуальности ОТГ объясним. Как заявил в конце августа президент Турции, такого рода объединения, будут неизбежно наращивать свой многосторонний капитал в силу сложившихся обстоятельств на международной арене.

«Когда сдаются новые карты в международной политике, на первый план выходит поиск новых вариантов сотрудничества. Такие объединения, как НАТО, БРИКС, Организация тюркских государств, набирают вес в международной политике в качестве площадок многостороннего сотрудничества», –– отметил Эрдоган.

Тем менее, свою роль играют не только международные проблемы. Кризисы локального уровня требуют конструктивной дискуссии в региональном кругу, чтобы разрешить узловые трудности максимально эффективно.

«Еще одной причиной перехода Турции к региональным платформам является растущее влияние процесса регионализации на глобальную повестку дня, –– отмечает директор по исследованиям внешней политики в фонде SETA Мухиттин Атаман. –– Не только Турция, но и большинство государств мира пытаются запустить региональные инициативы на разных уровнях. В связи с тем, что государство не может решить большинство проблем, с которыми оно сталкивается, в одиночку, ему приходится сотрудничать с другими для преодоления этих проблем».

Впрочем, ставка на регионализацию не означает моментального успеха. Как подчеркивает Бурханеддин Дюран, генеральный координатор фонда SETA, ОТГ предстоит пройти долгий путь, прежде чем государства-члены смогут совместно очертить контуры своих интересов сфере безопасности и добиться окончательной политической и экономической интеграции.

Тем не менее, Дюран четко обозначает, что является многообещающим магистральным импульсом для дальнейшего развития международного клуба. «В последние годы Турция превратилась в балансирующего игрока, который способствует укреплению стабильности в Центральной Азии и на Кавказе. Таким образом, политика Турции служит источником вдохновения и создает возможности для прочного партнерства тюркского мира», –– резюмирует эксперт.

Не лишним будет констатировать, что эволюция ОТГ — во многом итог личного вклада со стороны президента Эрдогана. Его инициативность и чуткое понимание проблем тюркского мира помогают международной структуре наращивать потенциал не только как организации, но и как платформенной модели, опыт которой вполне могут импортировать другие региональные и трансрегиональные объединения.