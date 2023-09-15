Терроризм получил толчок к развитию после разрушительных терактов 11 сентября. Постоянно меняющаяся тактика и идеология экстремистских группировок говорят о том, что нужно постоянной адаптироваться и внимательно защищать общества от угроз.

Несмотря на то, что в последнее время на Западе не было крупных террористических атак, угроза все еще существует. Экстремистские группы и отдельные лица постоянно ждут случая, чтобы проявить себя. В условиях постоянно меняющегося террористического ландшафта по-прежнему необходимы превентивные меры и бдительность.

Плохие парни

Терроризм остается глобальной проблемой, но характер и масштабы угрозы различаются в зависимости от региона. Ряд террористических группировок, таких как ДАЕШ, Аль-Каида и Боко Харам, РПК, а также их различные прокси, продолжают создавать серьезные проблемы для международной безопасности. На угрозу терроризма влияют геополитическая динамика, социально-экономические условия, идеологические мотивы и политическая обстановка. Значительный прогресс достигнут в противодействии террористическим организациям, однако они все еще обладают потенциалом, чтобы причинять вред.

Уровень угрозы варьируется в зависимости от страны и географии: в некоторых регионах риск террористической деятельности выше. В ряде стран Африки террористическая активность выше из-за таких факторов, как слабое управление, этническая и религиозная напряженность, а также присутствие экстремистских группировок, таких как Боко Харам в Нигерии, Аль-Шабааб в Сомали и различных филиалов Аль-Каиды и ДАЕШ. Регионы Сахеля и Восточной Африки, Афганистан и Пакистан также являются очагами терроризма, где движущей силой становятся различные группы боевиков.

На террористическую деятельность могут влиять непредвиденные события или внешние факторы, такие как политические кризисы, экономическая нестабильность, конфликты или социальные перемены. Эти события способны создать новые возможности для радикализации и вербовки или изменить динамику внутри террористических сетей, что приведет к непредсказуемым результатам.

В качестве примера можно привести РПК, которая действует в Турции уже более четырех десятилетий, участвуя в многочисленных террористических актах. За свою долгую историю насилия РПК несет ответственность за гибель тысяч турецких граждан, значительную часть которых составляют гражданские. Группа организовывала взрывы, убийства и засады, нападая не только на силы безопасности, но и на ни в чем не повинных гражданских лиц.

РПК вышла за пределы Турции, управляя марионеточными группировками, такими как ОНС и так называемой коалицией SDF в Сирии. Эти структуры получают прямую поддержку и тесно связаны с РПК. Вызывает тревогу то, что отчеты и расследования также показали, что организация через своих доверенных лиц участвовала в вербовке и использовании детей в качестве своих солдат в Сирии. Эта практика не только нарушает международные нормы и конвенции, но и подчеркивает готовность РПК эксплуатировать уязвимое население для достижения своих целей, усиливая обеспокоенность по поводу ее тактики и действий в регионе.

За последние 10 лет политическая ситуация в Соединённых Штатах накалилась, что привело к росту экстремизма. Крайне правые группы, такие как Proud Boys, используют тактику насилия против тех, кто угрожает их идеологии. Группа Proud Boys, основанная в 2016 году, присутствовала на протестах 6 января у Капитолия в Вашингтоне, а их лидер Энрике Таррио недавно был приговорен к 22 годам тюремного заключения за подстрекательство к мятежу.

Другим примером может служить давний конфликт в Кашмирском регионе между Индией и Пакистаном, который, в числе прочего, привел к появлению групп боевиков и периодическим всплескам насилия при эскалации конфликта. В феврале 2019 года террорист-смертник, связанный с базирующейся в Пакистане группировкой «Джаиш-э-Мохаммед», протаранил начиненным взрывчаткой автомобилем колонну индийских военных в округе Пулвама в Джамму и Кашмире, находящемся под управлением Индии. В результате нападения погибли более 40 сотрудников индийских сил безопасности.

Расовая ненависть также привела к появлению террористов во многих западных странах. В марте 2019 года преступник-одиночка напал на мечеть в Крайстчерче в Новой Зеландии, застрелив 51 человека, а в октябре того же года Стефан Баллие убил двоих возле синагоги в Галле в Германии. Эти «одинокие волки» часто радикализируются в Интернете. Поскольку они действуют самостоятельно и ограничены в связях спецслужбам зачастую трудно их выявить и сорвать планы. Другими примерами таких нападений стала атака на грузовике в Ницце во Франции в 2016 году, когда одиночка начал давить толпу людей, и взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году, осуществленный двумя братьями.

Как террористы используют технологии

Сбор точных и своевременных разведданных о террористической деятельности — задача непростая. В разных странах существуют различные уровни прозрачности, механизмы отчетности и возможности сбора и обмена данными. Огромное море данных в современном мире затрудняет разведывательным службам выявление реальных угроз от информационного шума.

Террористические группы пытаются избежать обнаружения, используя шифрование и защищая каналы связи. Поведение человека по своей природе трудно предсказать, это относится и к людям, склонным к радикализации и участию в террористической активности. Факторы, способствующие радикализации, и пути, по которым люди становятся вовлеченными в эту сферу, могут сильно различаться, что затрудняет выявление и прогнозирование того, кто может стать будущей угрозой.

Террористические группировки доказали свою способность адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, использовать новые технологии и инструменты пропаганды для продвижения своих целей. Они могут менять тактику, нацеливаться на уязвимые регионы и использовать социальные и политические разногласия для вербовки и радикализации отдельных лиц.

После 2001 года терроризм также стал свидетелем слияния других форм политического насилия, особенно нерегулярных войн. Децентрализация и создание сетей террористических группировок, а также их возросшая автономия привели к «дилетантизации» террористической деятельности. Этим изменениям способствовали современные коммуникационные технологии и перемещение людей по всему миру. Примечательно, что оперативная сложность нападений снизилась за последние два десятилетия, при этом все большее значение приобретают более простые тактики, такие как нападения с таранами транспортных средств и инциденты с вооруженными одиночками.

Зависимость современного общества от цифровой инфраструктуры делает ее уязвимой перед кибератаками. Злоумышленники могут использовать слабости в этих системах, чтобы нарушить работу основных служб, поставить под угрозу конфиденциальную информацию и сеять хаос. Инцидент с Colonial Pipeline в 2021 году показал, как работает современная киберпреступность. Как предполагается, российская хакерская группа DarkCrime зашифровала данные хьюстонской компании и потребовали выкуп за их раскрытие. Подобные атаки могут нарушить работу критически важной инфраструктуры, включая цепочки поставок энергии, что приведет к экономическим и социальным последствиям.

Новые технологии могут также привести к тому, что ученые называют «атаками-спойлерами». Научная статья «Экзистенциальный терроризм: могут ли террористы уничтожить человечество» в Европейском журнале регулирования рисков объясняет, как группа, не имеющая ресурсов для создания традиционного оружия массового уничтожения, может вызвать глобальную катастрофу, используя искусственный интеллект, биологическое оружие или нанотехнологии.

Поскольку мы живем в сложном и меняющемся ландшафте угроз, борьба с различными идеологиями, понимание новых технологий и развитие международного сотрудничества по-прежнему имеют решающее значение для защиты наших обществ от терроризма во всех его формах.

Кристиан Александер — старший научный сотрудник и руководитель программы международной безопасности и терроризма в компании Trends Research & Advisory