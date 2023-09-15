Европейские страны ожидает спад жилищного строительства, наибольшего пика кризис достигнет к 2025 году. С таким прогнозом выступил Мюнхенский институт экономических исследований (Ifo).

Исследование рассматривает строительную отрасль в 19 странах. По прогнозам института, в целом по Европе к 2025 году будет завершено строительство 1,58 млн домов. Это на 14% меньше, чем годом ранее.

Больше всего сократится строительная отрасль в Швеции: там спад в ближайшие два года составит 39%. На втором месте с конца — Дания (33%).

В Германии новое жилищное строительство понесет большие убытки в ближайшие несколько лет, констатируют авторы доклада. Там спад строительства в 2023-2025 годах составит 32%. В 2025 году в ФРГ будет построено всего 2,4 квартиры на тысячу человек. В 2022 году этот показатель в расчете на тысячу человек составлял 3,5 квартиры. Авторы доклада предупреждают: спад объемов строительства может привести к росту цен на жилье.

В отчете Ifo упомянуты четыре страны, где объемы строительства вырастут. Это Ирландия (+17%), Португалия (+15%), Испания (+12%) и Словакия (+11%).

Строители в Европе жалуются на нехватку заказов

Институт ссылается на данные ассоциации независимых строителей Euroconstruct. По их данным, на европейский рынок влияют повышение затрат на строительство и неопределенность в отношении среднесрочного изменения цен на недвижимость.

По оценке Ifo, европейская строительная отрасль не может полностью избежать последствий ухудшения экономических условий и скачков процентных ставок и затрат.

Строители в ЕС жалуются на сложности с финансированием и нехватку заказов. Как отмечает Ifo, покупатели с осторожностью принимают решения на фоне неустойчивого рынка.

Инвестиции частных компаний в строительство нового жилья сокращаются. В то же время государственная поддержка отрасли имеет ограниченный эффект.

Как ранее писал TRT на русском, число бездомных в Евросоюзе приближается к 1 млн человек. Исследование Федерации национальных организаций, работающих с бездомными (FEANTSA) показало: ситуация с бездомными ухудшается во всем ЕС.

Хуже всего обстановка в ФРГ, где зарегистрированы 262 тыс. людей без крова. Из европейских стран только Дания и Австрия за последний год добились относительного прогресса.

По оценкам FEANTSA, каждую ночь по меньшей мере 895 тыс. человек остаются без крова. «Это сравнимо с населением таких городов, как Марсель или Турин», уточняет организация.