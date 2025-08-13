Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев обратился к кыргызстанцам, работающим за границей, с призывом вернуться на родину и внести вклад в развитие страны, сообщают местные СМИ.
По словам Ташиева, в Кыргызстане ощущается острая нехватка рабочей силы, особенно в строительной сфере. Только в Нарынской области в настоящее время возводится 127 объектов, для завершения которых требуются специалисты, в том числе для работы на стройках и управления спецтехникой.
«Наши граждане уезжают на заработки, становятся мигрантами в чужой стране. Они должны вернуться. В одной из своих речей президент говорил, что мигрантов мы будем возвращать. И время пришло — в стране много работы, есть возможность служить народу», — заявил Ташиев, отметив, что кыргызстанцы могли бы приносить больше пользы, работая на родине.
Между тем, в России, куда направляется значительная часть кыргызских мигрантов, ужесточаются миграционные правила. По данным МИД Кыргызстана, озвученным 12 августа на пресс-конференции, на конец первого квартала 2025 года в России официально зарегистрированы 352 тыс. кыргызстанцев, а общее число трудовых договоров достигает 680 тыс.
Заместитель директора консульского департамента МИД Бакыт Кадыров сообщил, что около 91 тыс. кыргызстанцев включены в российский реестр контролируемых лиц и должны легализовать свой статус до 10 сентября 2025 года, чтобы избежать выдворения. Это стало возможным благодаря указу президента России Владимира Путина от 28 апреля 2025 года, продлившему срок легализации по просьбе Садыра Жапарова.
Ужесточение миграционного законодательства в России, включая сокращение срока пребывания без разрешительных документов с 180 до 90 дней и введение режима выдворения с 5 февраля 2025 года, создает дополнительные сложности для кыргызстанцев.
В 2024 году в Россию прибыло свыше 6 млн мигрантов, из которых 10,4% составляют граждане Кыргызстана, уступая по численности только узбекистанцам и таджикистанцам.