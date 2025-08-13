Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев обратился к кыргызстанцам, работающим за границей, с призывом вернуться на родину и внести вклад в развитие страны, сообщают местные СМИ.

По словам Ташиева, в Кыргызстане ощущается острая нехватка рабочей силы, особенно в строительной сфере. Только в Нарынской области в настоящее время возводится 127 объектов, для завершения которых требуются специалисты, в том числе для работы на стройках и управления спецтехникой.

«Наши граждане уезжают на заработки, становятся мигрантами в чужой стране. Они должны вернуться. В одной из своих речей президент говорил, что мигрантов мы будем возвращать. И время пришло — в стране много работы, есть возможность служить народу», — заявил Ташиев, отметив, что кыргызстанцы могли бы приносить больше пользы, работая на родине.

Между тем, в России, куда направляется значительная часть кыргызских мигрантов, ужесточаются миграционные правила. По данным МИД Кыргызстана, озвученным 12 августа на пресс-конференции, на конец первого квартала 2025 года в России официально зарегистрированы 352 тыс. кыргызстанцев, а общее число трудовых договоров достигает 680 тыс.