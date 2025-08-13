Министр финансов Израиля и ультраправый политик Бецалель Смотрич объявил о планах утвердить тендеры на строительство более 3300 жилых домов на палестинских территориях в рамках проекта поселения E1 между оккупированными Иерусалимом и Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан. По его словам, этот шаг «похоронит саму идею палестинского государства» и станет частью плана по укреплению израильской оккупации на оккупированных территориях.
«Утверждение строительства в E1 хоронит саму идею палестинского государства и продолжает наши шаги на местах по реализации фактического суверенитета, начатого с формированием правительства», — заверил Смотрич. Он назвал проект «сионизмом в его лучшем проявлении».
«После десятилетий международного давления и замораживания мы нарушаем конвенции и соединяем Маале-Адумим с Иерусалимом. Это сионизм в его лучшем проявлении – построение, заселение и укрепление нашего суверенитета на Земле Израиля», – добавил он.
Проект E1, замороженный на десятилетия из-за протестов международного сообщества, вызывает обеспокоенность, так как может разделить палестинский Западный берег на северную и южную части, препятствуя созданию палестинского государства. Проект призван подорвать возможность создания палестинской метрополии, объединяющей Восточный Иерусалим, Вифлеем и Рамаллу — ключевые центры, которые палестинцы видят сердцем своего будущего государства.