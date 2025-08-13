Министр финансов Израиля и ультраправый политик Бецалель Смотрич объявил о планах утвердить тендеры на строительство более 3300 жилых домов на палестинских территориях в рамках проекта поселения E1 между оккупированными Иерусалимом и Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан. По его словам, этот шаг «похоронит саму идею палестинского государства» и станет частью плана по укреплению израильской оккупации на оккупированных территориях.

«Утверждение строительства в E1 хоронит саму идею палестинского государства и продолжает наши шаги на местах по реализации фактического суверенитета, начатого с формированием правительства», — заверил Смотрич. Он назвал проект «сионизмом в его лучшем проявлении».