Израиль обещает «похоронить» идею палестинского государства
Министр Смотрич анонсировал строительство тысяч новых домов на оккупированном Западном берегу
Еврейский поселенец проходит мимо строительных площадок нелегальных израильских поселений на оккупированном Западном берегу, недалеко от Иерусалима / Reuters
13 августа 2025 г.

Министр финансов Израиля и ультраправый политик Бецалель Смотрич объявил о планах утвердить тендеры на строительство более 3300 жилых домов на палестинских территориях в рамках проекта поселения E1 между оккупированными Иерусалимом и Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан. По его словам, этот шаг «похоронит саму идею палестинского государства» и станет частью плана по укреплению израильской оккупации на оккупированных территориях.

«Утверждение строительства в E1 хоронит саму идею палестинского государства и продолжает наши шаги на местах по реализации фактического суверенитета, начатого с формированием правительства», — заверил Смотрич. Он назвал проект «сионизмом в его лучшем проявлении».

«После десятилетий международного давления и замораживания мы нарушаем конвенции и соединяем Маале-Адумим с Иерусалимом. Это сионизм в его лучшем проявлении – построение, заселение и укрепление нашего суверенитета на Земле Израиля», – добавил он.

Проект E1, замороженный на десятилетия из-за протестов международного сообщества, вызывает обеспокоенность, так как может разделить палестинский Западный берег на северную и южную части, препятствуя созданию палестинского государства. Проект призван подорвать возможность создания палестинской метрополии, объединяющей Восточный Иерусалим, Вифлеем и Рамаллу — ключевые центры, которые палестинцы видят сердцем своего будущего государства.

