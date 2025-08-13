Американская компания Starlink с 13 августа начала оказывать услуги спутникового интернета в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.
В июне министерство подписало с компанией соглашение о соблюдении национального законодательства при предоставлении услуг. По словам главы ведомства Жаслана Мадиева, переговоры со Starlink велись около года.
Starlink — глобальная спутниковая сеть, разработанная SpaceX для обеспечения высокоскоростного интернета в районах с нестабильным, дорогим или отсутствующим подключением. Она управляется одноименной дочерней компанией SpaceX и насчитывает более 7 500 активных спутников.
В сентябре 2022 года основатель SpaceX Илон Маск заявил, что сеть Starlink охватила все континенты, включая Антарктиду.
В 2024 году агентство Bloomberg сообщало, что терминалы Starlink активно продавались на черном рынке. По его данным, система использовалась и в Казахстане, а действия властей по ограничению нелегального оборота лишь повысили цены на такие устройства в теневом секторе.