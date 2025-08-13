Американская компания Starlink с 13 августа начала оказывать услуги спутникового интернета в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

В июне министерство подписало с компанией соглашение о соблюдении национального законодательства при предоставлении услуг. По словам главы ведомства Жаслана Мадиева, переговоры со Starlink велись около года.

Starlink — глобальная спутниковая сеть, разработанная SpaceX для обеспечения высокоскоростного интернета в районах с нестабильным, дорогим или отсутствующим подключением. Она управляется одноименной дочерней компанией SpaceX и насчитывает более 7 500 активных спутников.