Стартап в области искусственного интеллекта Perplexity AI сделал предложение о покупке браузера Google Chrome — за $34,5 миллиарда. Об этом сообщает CNBC.
Интересно, что данная сумма почти в два раза превышает текущую оценку компании: в июле Perplexity оценивали в $18 миллиардов, а ранее в этом году — в $14 миллиардов. Компания уточнила, что внести необходимые средства помогут «несколько инвесторов», которые уже согласились поддержать сделку.
Perplexity известна своим ИИ-поисковиком, который предоставляет пользователям простые ответы на вопросы и ссылки на оригинальные источники информации. В прошлом месяце стартап запустил собственный ИИ-браузер Comet, расширив присутствие в сегменте интернет-браузеров.
Предложение о сделке в Perplexity выдвинули на фоне антимонопольных разбирательств в США. Министерство юстиции страны предложило Google продать Chrome после того, как суд признал, что компания незаконно контролировала рынок интернет-поиска.
По мнению Минюста, отделение Chrome позволит создать более равные условия для конкурентов и даст другим поисковым системам доступ к браузеру, который для многих пользователей является главной точкой входа в интернет.
Google, в свою очередь, заявляла, что предложение ведомства «чрезмерно широкое» и представляет собой «радикальное вмешательство» в бизнес компании.
Perplexity участвует в борьбе за лидерство на рынке генеративного ИИ вместе с такими компаниями, как Meta и OpenAI. Ранее в этом году компания обсуждала возможное приобретение со стороны Meta, но сделка не состоялось. Стартап также пробовал объединиться с приложением коротких видео TikTok, но и этот проект остался на стадии предложения.
Chrome был запущен Google в 2008 году и с тех пор играет ключевую роль в бизнесе компании: данные о пользователях браузера помогают таргетировать рекламу и укреплять позиции на рынке интернет-поиска.