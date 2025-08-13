Стартап в области искусственного интеллекта Perplexity AI сделал предложение о покупке браузера Google Chrome — за $34,5 миллиарда. Об этом сообщает CNBC.

Интересно, что данная сумма почти в два раза превышает текущую оценку компании: в июле Perplexity оценивали в $18 миллиардов, а ранее в этом году — в $14 миллиардов. Компания уточнила, что внести необходимые средства помогут «несколько инвесторов», которые уже согласились поддержать сделку.

Perplexity известна своим ИИ-поисковиком, который предоставляет пользователям простые ответы на вопросы и ссылки на оригинальные источники информации. В прошлом месяце стартап запустил собственный ИИ-браузер Comet, расширив присутствие в сегменте интернет-браузеров.

Предложение о сделке в Perplexity выдвинули на фоне антимонопольных разбирательств в США. Министерство юстиции страны предложило Google продать Chrome после того, как суд признал, что компания незаконно контролировала рынок интернет-поиска.