Провокации со стороны армянских вооруженных сил и преступного режима на территории Азербайджана усиливаются как на условных границах, так и в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Как сообщает Азербайджанское Государственное Информационное Агентство АЗЕРТАДЖ, об этом свидетельствуют участившиеся в последние месяцы провокации против Азербайджана.

Так, общее количество провокаций на условных границах Армении и Азербайджана и в Карабахском экономическом регионе Азербайджана в июле текущего года составило 28 (на условной границе — 12 случаев, в Карабахском экономическом районе — 7, с применением квадрокоптеров и дронов — 1, фортификационные работы — 6, прочие провокации — 2), а в августе эта цифра достигла 45 (на условной границе — 17, в Карабахском экономическом районе — 3, с применением квадрокоптеров и дронов — 4, деятельность диверсионных групп — 2, фортификационные работы — 11, прочие провокации — 8).

В сентябре эти цифры резко возросли. Несмотря на то что прошло чуть больше половины месяца, количество провокаций со стороны армянских вооруженных сил и преступного режима на территории Азербайджана уже достигло 61 (на условной границе — 29, в Карабахском экономическом районе — 3, с применением квадрокоптеров и дронов — 6, деятельность диверсионных групп — 1, фортификационные работы — 18, прочие провокации — 4).

Как пишут в АЗЕРТАДЖ, все это говорит о том, что Армения не принимает мирные предложения Азербайджана и сознательно нагнетает обстановку в регионе. Для предотвращения провокаций со стороны Армении вооруженные силы Азербайджанской Республики предпринимали и будут предпринимать все необходимые меры. Азербайджан неоднократно заявлял, что всю ответственность за преднамеренную эскалацию несет военно-политическое руководство Армении.